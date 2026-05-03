世桌賽》王楚欽獨木難撐 中國隊2:3不敵瑞典苦吞2連敗

莫雷加德擊敗梁靖崑，帶領瑞典隊扳倒中國隊。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕尋求12連霸的中國隊今晚在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽男子組第一階段排位賽最終戰，世界球王王楚欽雖然力扛兩點勝利，但獨木難撐大廈，最終仍以2:3敗給「六角戰士」莫雷加德領軍的瑞典隊，苦吞2連敗，這也是瑞典自2000年世錦賽決賽之後，睽違26年再度打敗中國隊，以3戰全勝戰績登上分組第一。

名列第3種子的瑞典隊首戰先以直落三擊退南韓，次戰再以3:1逆轉英國；頭號種子中國隊首戰以直落三收拾英國後，次戰在第一主力王楚欽輪休下，意外地以1:3敗給南韓，吞下26年來世錦賽首敗。

請繼續往下閱讀...

今晚的分組第一之爭，先發上陣的王楚欽在第2局雖然敲傷手指，仍以11:8、11:5、11:6解決世界排名33的卡爾柏格，為中國隊搶下第一點；瑞典隊則出奇兵，第二點推出世界排名70的拉納佛爾迎戰世界排名第6的林詩棟，首次在世錦賽登場的拉納佛爾一開賽就以11:9、11:6連下兩城，傷癒復出的林詩棟第3局回神，以11:3、11:6連追2局，決勝局更取得6:2領先，不料在9:7優勢下遭遇亂流，被拉納佛爾連續發球搶攻得手，一口氣連丟4分，9:11遭逆轉。

瑞典隊在第三點對抗由世界排名第2的莫雷加德擔綱，他和世界排名21的梁靖崑打完前4局仍不分軒輊。決勝局，莫雷加德在9:10絕境下，先靠正手發搶化解賽末點，隨後又連續直線搶攻得手，12:10險勝，瑞典隊2:1聽牌。危急時刻，王楚欽挺身而出，以12:10、11:6、11:4收拾拉納佛爾，幫助中國隊扳平戰局。

決勝第5點，林詩棟首局在10:8聽牌下連丟4分，錯失先機，第2局雖然化解局點後以12:10扳回一城，但隨後兩局都一路挨打，最終以8:11、8:11連丟2局，1:3敗給卡爾柏格，中止對戰4連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法