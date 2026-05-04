網球》史上第一人！辛納大師賽五連冠超越傳奇三巨頭

辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王辛納（Jannik Sinner）火力全開，6：1、6：2橫掃德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev），義大利頭號種子首奪馬德里網賽金盃，也締造大師賽五連冠的空前壯舉，超越傳奇「三巨頭」榮膺史上第一人。

這項男女共站、ATP千分等級紅土大師賽，已在西班牙首都魔術盒球場落幕。手感發燙的辛納展現壓倒性實力，僅掉3局完成對戰茲維列夫的9連勝，並且成為首位連續贏得5項大師賽冠軍的男子球星。「三巨頭」中僅塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）曾完成大師賽4連冠，前者3回、後者1次。

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年僅24歲的辛納，自去年11月巴黎、今年3月印地安泉、邁阿密、4月蒙地卡羅和如今馬德里橫掃群雄，延續跨季大師賽28連勝，「這背後付出許多，我每天都犧牲並投入大量精力，看到這些成績，對我來說意義非凡。」辛納也感謝團隊協助，讓自己保持絕佳信心，「我們每天都準時到場，以正確態度和自律精神投入訓練，我為自己感到驕傲，更為團隊感到驕傲。」

辛納已贏得9項大師賽中的8項，唯一缺少的正是即將開打的羅馬主場，由於被譽為新世代雙雄的西班牙宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因右腕傷勢退出紅土賽季，辛納有機會繼喬科維奇之後，第2位達成集滿全部大師賽9冠的壯舉，不過他謙稱：「我永遠無法與Rafael、Novak和Roger（費德爾）相提並論，他們在10至15年期間取得的成就令人難以置信，我只能試著留下屬於自己的印記。」

辛納（左起）與茲維列夫。（美聯社）

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