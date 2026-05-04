網球》茲維列夫馬德里爭冠慘敗：辛納和其他人實力差距明顯！

茲維列夫（左起）與辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕曾兩度馬德里網賽奪冠的茲維列夫（Alexander Zverev），如今決戰以1：6、2：6慘敗給當今世界球王辛納（Jannik Sinner），賽後德國名將直言，這位義大利好手的實力驚人，甚至與其他球員有著明顯差距。

「他當然很厲害。但老實說，我覺得今天面對任何人都會輸，我打了一場糟糕的比賽。」29歲的茲維列夫，職業生涯對戰辛納形成4勝10負，而且近來苦吞9連敗，只能坐視24歲後輩完成ATP千分等級大師賽五連冠的空前壯舉，超越傳奇「三巨頭」榮膺史上第一人，而且期間僅掉2盤。

請繼續往下閱讀...

馬德里紅土決賽一面倒，茲維列夫坦承表現欠佳，但辛納確實展現君臨天下的場上統治力，「感覺每個人跟他打都很辛苦，他已經連續五次贏得大師賽冠軍，所以並不是只有我輸給他。我只是輸得比較多，因為每次我都能打到他面前，但還是落敗，就是這樣。今天這場比賽我打得非常糟糕，沒什麼策略可言。」

茲維列夫認為，辛納無疑是當今世上最優秀的球員，「他非常冷靜穩定，不會狀態起伏，也沒有低潮期。這就是他能成為世界第一的原因，對我來說，始終保持高水準更令人驚嘆。」他也強調，對方實力已領先群雄，「我認為辛納和其他球員之間存在很大的差距，而且艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、我，或許還有喬科維奇（Novak Djokovic）和其他球員之間也是如此，現在出現兩方面的差距。 」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法