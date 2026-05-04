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MLB》挨球吻後大叫被主播調侃！大谷翔平連4場未敲安 道奇中止4連敗

2026/05/04 08:11

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天全場3打數沒有敲安，獲得2次四死球。道奇左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）先發交出6局無失分好投，最終道奇以4比1擊敗紅雀，道奇也中止近期的4連敗，目前以21勝13敗居國家聯盟西區龍頭。

道奇第2局靠帕赫斯（Andy Pages）的適時二壘安打、以及韓籍好手金慧成的關鍵安打，單局攻進2分。第5局佛里曼（Freddie Freeman）敲適時安打追加1分。紅雀第8局靠伯勒森（Alec Burleson）的安打拿到1分，第9局寇爾（Alex Call）代打敲適時安打為道奇追加保險分，最終道奇贏球。

大谷翔平全場3支0，選到1次保送、挨1次觸身球，他在第7局被紅雀左投布魯爾（Justin Bruihl）丟一顆75英里橫掃球（約120.7公里）形成觸身球後，大谷卻當場大叫，讓道奇主播戴維斯（Joe Davis）就調侃，「對一顆75英里的橫掃球來說，那反應有點太戲劇化了。」

「打者翔平」近4場比賽合計14支0，賽後打擊率降至2成46，整體攻擊指數為0.825。大谷曾在2022年5月24日至28日效力天使隊時間，寫下連5場沒有敲安的紀錄。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

羅布列斯基主投6局被敲6安，沒有失分，丟1次保送，收本季第5勝並列全大聯盟第二多，賽後防禦率僅1.25。道奇投手克萊茵（Will Klein）1.2局失1分，崔南（Blake Treinen）0.1局無失分，史考特（Tanner Scott）1局賞2次三振無失分收本季第2次救援成功。

身為前道奇火球男的紅雀先發投手梅伊（Dustin May），今天對老東家交出6局失3分的表現，吞本季第3敗，賽後防禦率為5.15。

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