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NBA季後賽》從1比3上演大逆轉！ 活塞相隔18年闖進東部準決賽

2026/05/04 07:36

坎寧安（右）。（美聯社）坎寧安（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪第7戰，東部龍頭活塞今天靠一哥坎寧安（Cade Cunningham）32分、33歲老將哈里斯（Tobias Harris）也貢獻30分，幫助活塞以116比94擊敗東部第八種子的魔術。活塞隊從系列賽1比3的淘汰邊緣，連拿3勝上演大逆轉晉級，這是活塞隊相隔18年首次挺進次輪。

首節打完活塞以20比22落後，第二節活塞單節灌進40分，其中哈里斯獨拿17分，坎寧安也貢獻10分，幫助活塞隊半場打完以60比49領先。易籃後，活塞隊打出一波11比2攻勢，加上魔術隊單節只拿15分，前三節打完活塞隊以83比64領先。末節魔術反攻無力，活塞最多領先25分，最終活塞收下勝利，挺進東部準決賽。

活塞晉級。（法新社）活塞晉級。（法新社）

坎寧安全場32分12助攻、賞2次火鍋，哈里斯30分9籃板，這是活塞隊自1977年4月17日以來（美國時間），首對在季後賽單場各拿30分的活塞隊友。中鋒杜蘭（Jalen Duren）15分15籃板，射手羅賓森（Duncan Robinson）10分。

活塞隊成為NBA史上第15支在系列賽1比3落後的情況下完成逆轉的球隊，昨天七六人是在同樣情況下逆轉塞爾提克。此外，活塞隊前一次打進東部準決賽，已經是2007-08年賽季。

魔術隊以班切羅（Paolo Banchero）38分最佳，貝恩（Desmond Bane）16分為次佳。魔術隊在系列賽最後6節合計只拿下113分，平均每節只有18.8分。

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