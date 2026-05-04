MLB》「法官」賈吉開轟並列全壘打王 洋基全場15安+3轟痛扁金鶯

賈吉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）、一壘手萊斯（Ben Rice）、「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）今天都開轟，條紋軍全場敲出15支安打，最後以11比3輕取金鶯，讓洋基收下3連勝，目前以23勝11敗居美聯龍頭。

萊斯首局就擊出陽春砲，這是他本季第12轟，並列全大聯盟第三多。賈吉在第3局揮出中外野兩分砲，本季第13轟出爐，與白襪日籍好手村上宗隆並列大聯盟全壘王。金鶯打線4局上拿3分追平比數，包含塔維拉斯（Leody Taveras）的2分打點的適時安打。

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第6局洋基三壘手麥克曼恩（Ryan McMahon）敲出適時安打攻下超前1分，第8局下包含多明格茲的兩分砲、葛里遜（Trent Grisham）的高飛犧牲打、高德施密特（Paul Goldschmidt）的適時安打在內，條紋軍灌進7分奠定勝基。

萊斯。（路透）

洋基王牌左投佛里德（Max Fried）主投5.1局失3分無關勝敗。克魯茲（Fernando Cruz）1局無失分收本季第3勝；金鶯先發吉布森（Trey Gibson）4.2局失3分無關勝敗，左投沃爾夫拉姆（Grant Wolfram）後援0.1局失1分，吞本季首敗。

不過，萊斯在第3局守備時，為了接佛里德一顆偏低的牽制球，讓他的左手受傷提前退場。經檢查為左手挫傷，洋基隊表示，萊斯的X光檢查為陰性，目前列為每日觀察名單。

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