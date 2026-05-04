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MLB》陷低潮！大谷翔平近4戰14支0 道奇教頭直指打擊機制問題

2026/05/04 08:54

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天全場3打數沒有敲安，獲得2次四死球，最終道奇以4比1擊敗紅雀，道奇也中止近期的4連敗。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，大谷在打擊機制上仍有一些問題，認為他終究會走出低潮。

大谷翔平第3局選到保送，中止連10個打席沒有上壘的紀錄。「打者翔平」全場3支0，選到1次保送、挨1次觸身球，近4場比賽合計14支0，賽後打擊率降至2成46，整體攻擊指數為0.825。大谷曾在2022年5月24日至28日效力天使隊時間，寫下連5場沒有敲安的最長紀錄。

《美聯社》報導，談到近期大谷翔平的低迷，羅伯斯表示，「他對自己有很高的標準，我們對他也是如此，我知道他感到沮喪，但從他的表情上看不出來。」

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

羅伯斯指出，「他有提到一些打擊機制的問題，我們以為在主場已經調整好了。但在這個系列賽，我覺得他的感覺並不好，有些是拉打的滾地球，飛球則是打到場地最深遠的方向，所以整體來說有點卡在中間狀態。不過可以說、也合理相信，他很快就會調整回來。」

道奇隊近期已經是連續6場比賽沒有出現全壘打，這是隊史自2014年7月10日至21日（美國時間）連8場沒有開轟以來，最長未開轟的紀錄。此戰貢獻2安1打點的道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）坦言，進攻方面，球隊過去一週確實表現不太好，「我們就是打得不好，我們必須要變得更好。」

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