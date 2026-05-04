桌球》世團賽驚傳性騷事件 鄭怡靜透過律師發聲：盼建立更完善、安全環境

鄭怡靜。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2026年世界團體桌球錦標賽近日於倫敦開打，台灣女團在和南韓一戰賽前卻驚傳有選手受到不當肢體接觸，引發桌壇高度關注。台灣女將鄭怡靜透過律師發出聲明表示，希望「運動員人權保護」的嚴肅議題，能夠認真被看待，也希望未來能有更完善、安全的環境。

鄭怡靜委任律師全文聲明

本律師受當事人鄭怡靜委任，謹代為聲明如下：

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我是桌球國手鄭怡靜，走上職業運動員這條路，我已經走20年了。這一路上，在賽場追求好表現、好成績絕對是重要的事，但隨著日復一日的訓練、巡迴各地的征戰，我深有所感也深深企盼的是：台灣的運動環境能變得更好，能更公平、更友善、更平權。

有關近期在參賽過程中遭遇的事件，我想先謝謝大家：所有的關心我都收到了。但眾所周知，這次的事件不僅僅是單一偶發狀況，也不單只會發生在桌球界，這是「運動員人權保護」的嚴肅議題，是我們所有人都必須正視的。

過去的我，行事選擇低調，總以為可以依靠成績證明一切、表態鄭怡靜是怎麼樣的一位選手。但經過這起事件後，我深覺勇於發聲是重要的、必要的；更何況，身為國家隊的資深成員，我身上所承載的，更該有一份對後進、對全體代表隊運動員權益的責任。

所以事發當下，我已在第一時間向教練反映，並由教練代為向賽事單位提出申訴。稍早，賽事單位已對相關人等作成初步的懲處決定，對此，我與我的團隊表示尊重，後續也將委由協會、運動部持續追蹤相關處置。但我更想藉此機會跟大家說的是，面對這些可能發生的不當對待，除了選手本身的自我保護意識，我們更需要協會、相關單位以及社會大眾一同努力，才能真正建立並完善一個安全、受尊重的運動環境，才能讓熱愛運動的每一份子都能放心且專注投入。

目前賽事仍在進行中，為了不影響競賽表現，請大家繼續關注賽場，為所有同行的選手加油打氣！我與團隊會繼續頂住壓力，儘速調整好狀態在賽場上奮戰；同時，我們也會與各界專業人士持續合作，為運動員權益做出更多實質的努力。

最後，懇請相關單位及媒體朋友，本於個人資料及隱私保護之法令要求，暫時勿再針對本案細節進行報導，也請勿代表我向外界揭露案情或發表未經授權之聲明。關於相關法律事務，我與我的團隊已正式委請金石國際法律事務所陳東晟律師處理，若有任何侵害權益之情事，將委由陳律師依法處置，並追究加害人及相關行為人之法律責任。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

台灣女將鄭怡靜透過律師發出聲明表示，希望「運動員人權保護」的嚴肅議題。（金石國際法律事務所提供）

台灣女將鄭怡靜透過律師發出聲明表示，希望「運動員人權保護」的嚴肅議題。（金石國際法律事務所提供）

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