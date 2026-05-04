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MLB》李灝宇敲關鍵安貢獻打點帶起4分大局 助老虎收下2連勝

2026/05/04 09:52

李灝宇。（美聯社）李灝宇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊台灣好手李灝宇今天獲得先發，擔任第8棒二壘手。李灝宇全場3打數1安，貢獻1分打點，跑回1分。老虎隊最後以7比1擊敗遊騎兵。

李灝宇今碰上遊騎兵先發右投萊特（Jack Leiter），首打席雙方對決6球，李灝宇面對一顆98.5英里的四縫線速球（約158.5公里）揮空吞三振。第二打席李灝宇面對一顆87.5英里（約140.8公里）的滑球揮空，遭對手3球三振。

老虎打線第5局靠托克森（Spencer Torkelson）的兩分砲先馳得點，第6局大物新人麥戈尼格（Kevin McGonigle）敲出適時安打為老虎隊追加1分。第7局遊騎兵靠滾地球護送1分。

7局下老虎隊2出局攻占二壘，李灝宇再度對決萊特，球數來到2好2壞，李灝宇面對一顆96.1英里（約154.6公里）的伸卡球，擊出二壘方向滾地球形成穿越安打，帶有1分打點。李灝宇這球的擊球初速為98英里（約157.7公里）。老虎隨後靠3安再拿3分，單局進帳4分。

第9局2出局後，李灝宇處理二壘滾地球傳一壘刺殺，完成最後一個出局數。老虎最終收下2連勝。

總計李灝宇全場3打數1安1打點，跑回1分，吞2次三振，賽後打擊率為2成12，整體攻擊指數（OPS）為0.642。李灝宇本季出賽12場，有1轟、5打點。

老虎隊今天用牛棚車輪戰，共用7名投手，左投赫特（Brant Hurter）3.1局無失分收本季第4勝；遊騎兵先發萊特主投6.2局失5分、賞10次三振，吞本季第3敗。

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