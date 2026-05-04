MLB》又炸裂！藍鳥日本強打岡本和真開轟 近3場狂敲4發全壘打

岡本和真。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥29歲日籍好手岡本和真今天在第9局擊出兩分砲，這是他本季第9轟，也是近3戰的第4轟。藍鳥最後以3比4敗給雙城，這次雙方的3連戰，藍鳥以2勝1敗拿下系列賽，目前以16勝18敗居美聯東區第三。

岡本和真首打席選到保送，第二打席敲飛球出局，第5局、第7局岡本和真都吞三振。第9局岡本和真面對雙城投手托帕（Justin Topa），他鎖定一顆81.2英里橫掃球（約130.6公里），擊出左外野兩分砲。岡本這一轟的擊球初速為109英里（約175.4公里）為全場第三快，飛行距離為401英尺（約122.2公尺），仰角為36度。

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總計岡本和真全場4打數1安，就是一發兩分砲，另選到1次保送、吞2次三振。岡本今年出賽33場，交出9轟、22分打點，打擊三圍是0.236/0.319/0.472，整體攻擊指數（OPS）為0.791。

岡本和真。（美聯社）

藍鳥全場有11支安打，但得點圈7打數僅1安，留下11個殘壘成敗因。近期傷癒歸隊的藍鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage），此戰主投4局失1分、賞6次三振，吞本季首敗，賽後防禦率為0.96。

雙城打線全場有9安，基斯查爾（Luke Keaschall）、沃爾納（Matt Wallner）各有2安1打點，卡拉提尼（Victor Caratini）、克萊門斯（Kody Clemens）各有1安1打點。雙城今天用牛棚車輪戰，莫里斯（Andrew Morris）中繼3.2局無失分摘本季首勝。

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