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NBA季後賽》艾倫砍22分還上演扣籃秀 助騎士G7淘汰暴龍晉級

2026/05/04 10:33

J.艾倫。（法新社）J.艾倫。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士今天在主場和暴龍進行「搶七大戰」，J.艾倫（Jarrett Allen）、米契爾（Donovan Mitchell）都飆出22分，且團隊第3節打出一波38：19攻勢打趴對手，最終以114：102，系列賽以4：3拿下，騎士將在下一輪對決活塞。

被對手聽牌的暴龍，前役和騎士激戰到延長賽後，逼出第7戰也保住生機，兩隊此役回到騎士主場進行生死戰。

騎士今天在上半場最多曾落後達10分，但在次節尾聲靠著哈登（James Harden）、泰森（Jaylon Tyson）連續命中三分球，半場打完追成49：49。

哈登在上半場攻下10分為全隊最高，暴龍方面，巴恩斯（Scottie Barnes）、希德（Jamal Shead）進帳全場最高14分。

J.艾倫。（法新社）J.艾倫。（法新社）

騎士在第3節靠著米契爾的發揮打出一波11：1攻勢，一舉擴大到雙位數領先，而騎士防守也造成暴龍不少失誤，J.艾倫還上演扣籃秀，持續帶動球隊氣勢，3節打完已取得19分優勢。

雖然暴龍在末節一度追到15分以內，但在終場前1分40秒時，斯特魯斯（Max Strus）命中三分球再次重擊對手，勝負大致底定。

騎士艾倫今天繳出全隊最高22分、19籃板，米契爾也拿下22分；暴龍方面，巴恩斯貢獻全場最高24分、9籃板。

米契爾（右）。（法新社）米契爾（右）。（法新社）

巴恩斯。（法新社）巴恩斯。（法新社）

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