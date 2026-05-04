NBA季後賽》G7狂飆38分依然連3年止步首輪 魔術一哥講出大實話

班切羅決勝G7狂飆38分，但球隊依然在首輪止步。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術今天與活塞進行生死第7戰，最終94比116輸球無緣晉級，連續3年止步首輪，此戰狂飆38分的魔術一哥班切羅（Paolo Banchero）賽後坦言，球隊確實還不夠強。

在確定無緣晉級後，班切羅賽後接受訪問，被問到魔術是否有衝擊總冠軍的天分時，班切羅猶豫了一下，才回答說：「我很想說有，但這已經是我們連續第3年在首輪被淘汰了。」

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班切羅表示，從過去3年結果來看，答案是不行，樂觀一點的答案來說當然是可以，但老實說，他不覺得球隊有實力可以打到冠軍賽、甚至是東部冠軍賽，「因為過去3年，我們的結果都一樣。」

魔術本季打出45勝37敗、勝率5成49的戰績，並在附加賽脫穎而出、以第8名進入季後賽，首輪對活塞一度取得3比1領先，但最終連敗3場無緣老八傳奇，其中第6戰下半場僅拿19分、浪費最多24分領先，寫下多項季後賽尷尬紀錄。

魔術此系列戰也遇到傷病問題，主力前鋒華格納（Franz Wagner）因傷缺席最後3戰，而班切羅這3戰分別繳出45分、17分、38分，不過球隊在缺少華格納這位大將下，被活塞上演1比3大逆轉。

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