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世桌賽》一哥林昀儒率隊反攻 台灣隊逆轉德國拿下首勝

2026/05/04 11:02

郭冠宏。（取自WTT臉書）郭冠宏。（取自WTT臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣隊今天凌晨在「沉默刺客」林昀儒帶頭反攻下，以3:1逆轉德國隊，贏得2026年倫敦世界團體桌球錦標賽第一階段排名賽的第一場勝利，明天傍晚5點將在32強迎戰塞爾維亞。

世界排名第7的林昀儒小組賽前兩戰對法國、日本均未上陣，台灣隊苦吞2連敗。今天對決德國隊，負責扛先發的馮翊新以9:11、9:11、1:11不敵世界排名13的杜達，中止對戰2連勝；但林昀儒隨後挺身而出，11:5、11:8、11:8擊退世界排名第10的直拍橫打名將邱黨，報了2024年WTT年終賽遭逆轉的一箭之仇，為台灣隊扳回一城。

關鍵第三點，首次入選世團賽國手的17歲小將郭冠宏，面對世界排名17的法蘭吉斯卡，克服前兩局13:15、8:11失守的劣勢，展開絕地大反攻，先以11:5、12:10連趕2局，決勝局更在6:9、9:10逆境下，利用接發球反手擰化解1個賽末點後，12:10完成大逆轉，也讓台灣隊士氣大漲。

第四點對抗，世界排名73的馮翊新過去兩度遭遇邱黨都吞下敗仗，包括去年新加坡大滿貫賽也以1:3落敗，但這回再度交鋒，馮翊新放手一搏，首局在4:9落後下以12:10後來居上，隨後雙方你來我往，打成2:2。決勝局，馮翊新展現超強韌性，從1:7落後一陸苦追，最終11:9上演不可思議的逆轉秀，贏得生涯對戰首勝，這也是台灣隊繼上一屆8強戰之後，再度擊敗德國隊。

女子組戰況，台灣隊在小組賽最終戰遭遇羅馬尼亞，雖然靠著18歲小將彭郁涵以3:1力退世界排名26的史佐克絲拿下第一點，但隨後登場的葉伊恬、吳映萱都落敗，最終以1:3敗北，戰績1勝2負名列分組第3，32強將對上波多黎各。

馮翊新。（取自WTT臉書）馮翊新。（取自WTT臉書）

台灣男隊。（取自WTT臉書）台灣男隊。（取自WTT臉書）

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