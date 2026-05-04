MLB》菊池雄星進傷兵名單 天使官網點出球速下滑、出手角度問題

菊池雄星。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍左投菊池雄星今天因左肩發炎，被放進15天傷兵名單。菊池雄星目前尚未有明確的復出時間表，天使隊今天從小聯盟3A拉上索塞多（Tayler Saucedo）支援，頂替菊池的空缺。

對於菊池雄星的狀況，天使總管米納斯安（Perry Minasian）表示，「他的肩膀有些狀況，有點痠痛。我們正在觀察後續發展，目前持續接受檢查，也會再做進一步評估。等有更明確的結果，我們會再對外說明。」

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現年34歲的菊池雄星在2025年季前與天使隊簽下3年6300萬美元（約新台幣20億元）合約，上季交出7勝11敗、防禦率3.99的成績。

不過，菊池雄星本季表現不理想，先發7場吞下3敗、防禦率5.81，共投31局賞33次三振，丟14次保送、1次觸身球，被打擊率2成82，每局被上壘率為1.58。

天使隊官網指出，菊池雄星在前一場4月29日面對白襪之戰，當天只投2局無失分就因傷退場，該場比賽他的四縫線速球均速為94.2英里（約151.6公里），比起本賽季均速的95.5英里（約153.6公里），還下滑1.3英里（約2公里）。

菊池今年季前嘗試提高出手角度，但之後每場先發又逐漸降低角度，他本季首戰的出手角度為50.2度，對白襪之戰的出手角度為47.3度，去年菊池雄星的出手角度約在36度。

菊池雄星是今年世界棒球經典賽日本隊成員，他在春訓期間調整訓練，藉此備戰經典賽。米納斯安對此表示，「很難說，可以提經典賽，也可以提出手角度，但我真的不知道。」

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