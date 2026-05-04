自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》菊池雄星進傷兵名單 天使官網點出球速下滑、出手角度問題

2026/05/04 12:06

菊池雄星。（資料照，法新社）菊池雄星。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍左投菊池雄星今天因左肩發炎，被放進15天傷兵名單。菊池雄星目前尚未有明確的復出時間表，天使隊今天從小聯盟3A拉上索塞多（Tayler Saucedo）支援，頂替菊池的空缺。

對於菊池雄星的狀況，天使總管米納斯安（Perry Minasian）表示，「他的肩膀有些狀況，有點痠痛。我們正在觀察後續發展，目前持續接受檢查，也會再做進一步評估。等有更明確的結果，我們會再對外說明。」

現年34歲的菊池雄星在2025年季前與天使隊簽下3年6300萬美元（約新台幣20億元）合約，上季交出7勝11敗、防禦率3.99的成績。

不過，菊池雄星本季表現不理想，先發7場吞下3敗、防禦率5.81，共投31局賞33次三振，丟14次保送、1次觸身球，被打擊率2成82，每局被上壘率為1.58。

天使隊官網指出，菊池雄星在前一場4月29日面對白襪之戰，當天只投2局無失分就因傷退場，該場比賽他的四縫線速球均速為94.2英里（約151.6公里），比起本賽季均速的95.5英里（約153.6公里），還下滑1.3英里（約2公里）。

菊池今年季前嘗試提高出手角度，但之後每場先發又逐漸降低角度，他本季首戰的出手角度為50.2度，對白襪之戰的出手角度為47.3度，去年菊池雄星的出手角度約在36度。

菊池雄星是今年世界棒球經典賽日本隊成員，他在春訓期間調整訓練，藉此備戰經典賽。米納斯安對此表示，「很難說，可以提經典賽，也可以提出手角度，但我真的不知道。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中