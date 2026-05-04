中職》獅年度盛事「府城獅吼宮」首次移師亞太！文昌帝君「吼力包高中」

統一獅吼力包高中活動5月中登場。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕延續去年「良緣神助宮」月老加持的熱烈好評，統一獅年度盛事「府城獅吼宮」今年將於 5.16、5.17 首度移師亞太成棒主球場隆重登場！適逢考季與求職潮，獅隊特別打造「吼力包高中」主題日，邀請文昌帝君親自坐鎮，將熱血的棒球殿堂轉化為充滿儀式感的文化祭典，為所有備戰中的考生與求職朋友獻上最誠摯的應援與庇佑。

本次府城獅吼宮「吼力包高中」視覺設計出字插畫家 PAPARAYA 之手。PAPARAYA 擅長將莊嚴的傳統神明轉化為充滿現代感且親和力十足的形象，其代表作《虎爺實習中》深受年輕族群喜愛。今年主視覺完美融合其筆下的『文昌帝君』與府城獅吼宮元素，並將獅隊球員、Uni-Girls 融入插畫，藉由充滿靈氣的插畫線條將神明庇佑具象化，帶給球迷視覺與心靈的雙重加持。

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呼應台灣考季盛行的「包、高、中」諧音文化，本次主題日特別將台南在地包子、狀元糕、粽子三大應景美食，規劃為「獅王神轎繞境」報名參與者的專屬補給品。不僅延續「包高中」的吉祥寓意，也讓球迷在參與遶境儀式的同時，獲得一份象徵祝福與能量補給的應援體驗。

本次廟宇季主題日將與台南郵局合作，於活動兩日現場設置「臨時郵局」服務。除了提供專為本次主題設計的兩日限定紀念郵戳外，現場更同步推出主題日限定紀念郵票，供球迷與集郵愛好者珍藏。球迷朋友可於活動期間在球場內寄送明信片給親友，將充滿文昌庇佑與球場熱氣的祝福，透過郵路精準傳遞。

除球場內的精彩活動外，球隊更攜手臺南市政府觀光旅遊局。自 4.18 起至 5.17，針對台南「最強考運散策導覽路線」，於祀典武廟、赤崁樓文昌閣、赤崁樓大士殿、縣城隍廟及三山國王廟等廟宇設置《吼力包高中》主題插畫立牌。誠摯邀請市民與外地遊客跟隨文昌帝君的足跡走訪府城，透過與吼力包高中的插畫角色合照打卡，親身感受「眾神之都」底蘊與棒球熱血精神交織的獨特魅力。

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