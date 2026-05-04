中職》睽違333天！兄弟歷史K王找回「我是德保拉」感覺、向球迷信心喊話

德保拉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟昨延長賽被曾子祐擊出再見安打，2:3不敵台鋼雄鷹，但好消息是，睽違333天傷癒復出的前王牌洋投德保拉，投6局僅失1分，且前5局未被擊出任何安打，總計6局僅被敲3安、送出5次三振，強勢成績宣告自己回歸。

接受球隊官方媒體訪問時，德保拉說：「很開心自己的投球內容不錯，雖然最後沒能幫助球隊贏球，可是我很久沒有這樣的感觸了，就是『我是德保拉』的那種感覺，還是很開心自己有把工作做好。」

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德保拉坦言，在一軍投球是完全不一樣感受，之前在二軍屏東基地，那裡球迷不多，但在一軍有許多球迷為他們加油，「在這裡有球迷為我們加油，比賽時間也比較晚一點，投起來很舒服。當然我們都是普通人，一定會有緊張情緒，但我不會表現出來，而是藏在心裡。」

德保拉也說，畢竟傷癒歸隊首戰，面對首位打者仍緊張，但之後慢慢越投越順，那股緊張感就隨之消失，「一年左右沒在一軍比賽，很開心也很感謝上帝，自己表現還不錯。會繼續努力訓練，希望機會幫球隊拿下更多勝利。」

最後，德保拉也向球迷信心喊話，說：「球隊現在正在連敗中，但這不是永久的，我們一定會走出去。希望球迷進場為我們加油，不要因為這陣子失利而失落，我們一定會重回勝利並拿下連勝。」

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