MLB》低迷紅襪搞氣氛？ 康崔拉斯一席話被隊友反駁：把責任推給年輕選手

康崔拉斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕波士頓紅襪開季低迷，讓原本的總教練柯拉（Alex Cora）被開除。紅襪球星康崔拉斯（Willson Contreras）今天受訪表示，在柯拉被開除後，球隊氣氛輕鬆許多，也提到不少年輕球員對於如何應對低潮的經驗不足。這番話被23歲新人梅耶爾（Marcelo Mayer）反駁，「聽起來比較像是藉口。」

紅襪隊上週人事大地震，一口氣開除6名教練，包含柯拉、打擊教練法茲（Peter Fatse）、三壘指導教練哈德森（Kyle Hudson）、板凳教練瓦茲奎茲（Ramon Vazquez）、助理打擊教練勞森（Dillon Lawson）以及打擊策略教練克羅寧（Joe Cronin）。

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波士頓媒體《Masslive》報導，被問到球隊上週的人事異動，康崔拉斯對此說，「沒有Alex在，確實不一樣，但柯拉被開除之後，我覺得選手們反而更放鬆一點，因為那種緊繃的氣氛消失了...這是我的感受，是我個人的意見。當Alex不再待在休息區，球隊某種程度上變得比較輕鬆。但其實這並不重要，我們還是得打得更好。我們需要找到穩定性，我們必須進步，必須表現得更好。」

梅耶爾。（美聯社）

對於球隊近期在得點圈打擊率欠佳，康崔拉斯說，球隊陣中有不少年輕球員，對於對於如何應對低潮的經驗不足，可能也是原因之一。

但梅耶爾不太認同康崔拉斯的說法，「對我來說，那聽起來比較像藉口，把責任怪在年輕選手身上。說到底，我們都是在打棒球，都是職業選手，我們都知道自己該做什麼，我認為我們在得點圈的表現很糟，當你做不到這點，就得不了分。」

紅襪今天在延長賽10局以1比3敗給太空人，目前戰績13勝21敗居美聯東區墊底、排美聯倒數第二差。

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