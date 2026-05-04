TPBL》數據獎項出爐！克羅馬蟬聯得分王、丁聖儒奪助攻王

得分王克羅馬。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025-26 賽季 TPBL 例行賽正式落幕，聯盟今天公布本季數據類獎項得主、季後賽裁判名單，並首度揭曉象徵最高榮耀的全新冠軍獎盃。從球員個人表現、賽事執法品質到最終榮耀象徵，全面展現聯盟持續推進專業化的成果，也為即將登場的季後賽揭開序幕。

本季數據獎項正式出爐，各項數據領先者不僅展現個人能力，也體現球隊體系中的關鍵角色與影響力。

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克羅馬（Lasannah Kromah）以場均 24.2 分蟬聯得分王，在整個賽季中展現穩定且高效率的進攻輸出，無論外線投射或切入破壞力皆具威脅，同時他亦以場均 2.8 次抄截再度拿下抄截王，攻守兩端皆對比賽產生關鍵影響，成為本季最具代表性的全能球員之一。

籃板王由馬可（Marko Todorovic）以場均 13.1 籃板拿下，憑藉優異的卡位意識與對落點的掌握，持續在禁區鞏固球隊防守與二次進攻機會；助攻王丁聖儒則以場均 7.7 助攻領銜，透過穩定的控場能力與閱讀比賽節奏的判斷，成功串聯球隊攻勢，是球隊進攻運轉的核心。

阻攻王高柏鎧（Brandon Gilbeck）以場均 2 次阻攻成功衛冕，在防守端展現高度存在感，多次於關鍵時刻守護禁區，成為對手進攻時的重要威嚇力量。

為迎接強度更高的季後賽賽事，聯盟同步公布本季季後賽裁判名單。此次依據例行賽期間之吹判正確率、與球員溝通能力及臨場反應等多面向指標進行評估，最終遴選出 15 名裁判執法季後賽。

名單如下：

#2 謝上謙、#7 謝文偉、#11 賴建豪、#13 黃振峰、#15 羅國銑、#16 葉俊宏、#23 林原佃、#47 林建宏、#56 何長仁、#66 彭士軒、#67 吳芳善、#68 歐陽喻弦、#85 莊智鈞、#96 陳朝宏、#99 宋明律。

聯盟表示，透過數據與實務表現並重的選拔機制，期望在季後賽關鍵時刻維持穩定且高品質的執法水準，確保比賽公平與流暢。

繼去年賽季首度合作獲得各界正面回響後，TPBL 與 ALUXE 亞立詩於本賽季再度攜手，由 ALUXE 工藝團隊延續操刀年度總冠軍獎盃製作，以珠寶品牌長年累積的工藝底蘊，為 2025–26 賽季的最高榮耀時刻做最完整的詮釋。

TPBL 表示，年度總冠軍獎盃不僅是賽季最終的榮譽象徵，更承載著一支隊伍從季前訓練、例行賽到季後賽長達數月的拼搏與汗水。聯盟認為，這座獎盃必須兼具「運動的力量感」與「工藝的永恆性」——而 ALUXE 長年於婚戒領域對細節與情感工藝的詮釋能力，正是承接這份榮耀最理想的合作夥伴。在去年合作奠定的工藝基礎上，本屆獎盃從設計理念、材質選用、模具開發到鏡面拋光與金屬鑄造，皆以珠寶製作標準全程把關，在設計細膩度與整體完成度上更進一步精進，確保每一道弧線、每一格籃網結構都能精準呈現賽場上的動態瞬間。

將賽場上的動態瞬間，凝鍊為永恆的金色圖騰。獎盃以三大主軸貫穿——「螺旋」流動的線條，象徵球員切入變向時那股不可阻擋的力量，呼應 TPBL 挑戰更高殿堂的決心；「定格」捕捉籃網被球體撐開的 1/60 秒，透過珠寶級鏡面拋光與精密鑄造，將最神聖的勝利瞬間封存為永恆；「編織」則由細膩交錯的金屬籃網構成獎盃靈魂，致敬每一支憑藉團結登頂的冠軍隊伍——因為籃球場上沒有完美的個人，只有無堅不摧的團隊。

獎盃底座更鑲嵌一顆 1.5 克拉鑽石，作為整座聖盃的點睛之作；以鑽石的恆久璀璨，象徵冠軍榮耀的不朽價值，也讓珠寶工藝與運動精神在此交會。ALUXE 以擅長詮釋情感與細節的工藝視角，用流線刻畫奮鬥的過程，用籃網接住最終的榮耀——這不僅是一座獎盃，更是對勝利最誠摯的禮讚。

當冠軍獎盃正式亮相，屬於季後賽的競逐也即將展開。從例行賽累積而來的實力與韌性，將在接下來的每一場比賽中接受考驗，最終誰能捧起象徵榮耀的獎盃，成為本季最大焦點。

阻攻王高柏鎧。（TPBL提供）

抄截王克羅馬。（TPBL提供）

籃板王馬可。（TPBL提供）

助攻王丁聖儒。（TPBL提供）

冠軍獎盃出爐。（TPBL提供）

季後賽裁判名單。（TPBL提供）

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