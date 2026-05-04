MiLB》「費仔」雙安、林盛恩後援4局好投摘勝 沙子宸3.1局失7分

費爾柴德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者3A的台灣混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今天交出雙安。而效力小熊3A「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）全場5打數敲1支安打。

守護者3A與老虎3A之戰，費爾柴德第6局擊出中外野三壘安打，並靠隊友二壘安打回來得分。第8局費爾柴德擊出內野安打，再靠隊友的二壘安打回來得分。守護者3A最後以6比3贏球。總計費爾柴德全場4打數2安，吞1次三振，賽後打擊率為2成97。

請繼續往下閱讀...

小熊3A與雙城3A之戰，強納森．龍前4打席都沒有敲安，第9局擊出左外野一壘安打，小熊3A最後7比8輸球。強納森．龍全場5打數1安，賽後打擊率為2成94。

紅襪3A台灣好手鄭宗哲今天全場3打數沒有敲安，吞2次三振，選到1次保送，賽後打擊率為2成32，另有1次盜壘失敗。紅襪3A最後以3比6敗給國民3A。

沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）

效力運動家小聯盟高階1A的台灣投手沙子宸，今天先發面對紅人高階1A。沙子宸第2局被敲二壘安打後，對手用犧牲觸擊和滾地球護送回1分，第3局沙子宸單局被敲3安，包含挨了一發兩分砲，失掉3分。第4局沙子宸先被擊出兩分砲，接著又挨陽春砲，沙子宸在1出局後投出保送後，就被換下場。

總計沙子宸主投3.1局被敲8安，包含挨了3轟，失掉7分都是自責，賞1次三振、丟2次保送，無關勝敗，賽後防禦率為8.44。

林盛恩。（資料照，記者陳志曲攝）

紅人1A台灣投手林盛恩今天在第6局以後援身分登板面對雙城1A，林盛恩兩度讓對手3上3下，第9局先是被敲2安後，對手用滾地球護送回1分，林盛恩及時回穩守住勝利，幫助紅人1A以5比2贏球。

總計林盛恩此戰後援4局被敲3安失掉1分，賞4次三振，收下本季第2勝，賽後防禦率為4.50。

道奇1A台灣好手柯敬賢今天先發面對教士1A，柯敬賢全場3打數1安，三振、保送各1次，跑回1分，賽後打擊率為2成73。道奇1A最後以10比12輸球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法