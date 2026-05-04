日職》台灣鐵捕林家正旅日首轟出爐！ 二軍上演3安猛打賞

林家正。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職日本火腿二軍今天迎戰橫濱DeNA二軍，台灣鐵捕林家正先發蹲捕，林家正擊出一發兩分砲，單場3安猛打賞，貢獻2分打點。火腿二軍最終以4比7輸球。

林家正今天蹲捕，搭配日本火腿台灣21歲新星孫易磊。但孫易磊首局被敲2安失掉1分，第2局被擊出三壘安打後，孫易磊對橫濱打者益子京右丟一顆145公里的二縫線速球，砸中對方頭部，因此讓孫易磊被勒令退場。接替投球的火腿投手清宮虎多朗先丟保送，再被對手敲出三壘安打，讓孫易磊多掉2分自責分。

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林家正首打席敲游擊滾地球出局，第5局擊出左外野一壘安打。第7局火腿無人出局攻占一壘，林家正面對橫濱投手浜地真澄，他鎖定一顆148公里速球，擊出右外野兩分砲，這也是林家正旅日二軍首轟。

第8局林家正敲出游擊方向內野安打，這是林家正旅日二軍首次單場3安的表現，賽後打擊率升至2成22。此戰林家正蹲滿9局，上演1次盜壘阻殺，但也被對手盜壘成功2次。

孫易磊此戰先發只投1.2局失3分，被敲3安，賞1次三振，丟1次觸身球，賽後防禦率為2.10，最快投到154公里。

（首次上稿時間：1509；更新時間：1522）

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