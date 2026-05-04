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TPBL》攻城獅重返季後賽 張樹人談高國豪動向也不忘替他個人獎拉票

2026/05/04 14:46

張樹人。（TPBL提供）張樹人。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL今天舉辦季末媒體餐敘，3支晉級季後賽隊伍的總經理包含台啤雲豹顏行書、福爾摩沙夢想家韓駿鎧和新竹攻城獅張樹人都出席。張樹人今天受訪時談到高國豪未來動向時坦言，他確實有想要往更高層級挑戰的想法，但他認為如果能留在新竹也是很好的事情。

攻城獅上季在TPBL墊底，這季土洋戰力整合有成，獲得例行賽第3也直接收下季後賽門票，首輪要碰上夢想家。提到對於季後賽首輪的展望，張樹人說：「我們已經1000多天沒有在夢想家主場贏過，我們就努力打好每一戰。」他強調，希望能在前面兩場客場至少搶下一勝。

提到這季的改變，張樹人表示，主要是建立球隊想要的體系，而本土當家一哥高國豪的改變也是關鍵，「他今年在球場上的付出是大家有目共睹的，不管是付出訓練的時間，或是他願意聽從教練安排，專心打2號位，執行戰術的程度都應該是近期最好的1年。」

張樹人不忘替高國豪的個人獎項拉票，「還是希望他可以拿到獎項，內舉不避親，MVP當然還是看好國豪。」張樹人強調，他的表現成功帶動球隊，「他以前打球會有一些神來一筆，或是他自己比較天真浪漫的打法，今年他完全收斂掉自己的想法，當他開始這樣做的時候也影響到全隊，大家都會認真一起做。」

先前傳出高國豪有意旅外，張樹人鬆口談他的動向，「他覺得若能留在新竹，絕對是很好的事情，但是他確實也有想要再去挑戰更高層級的想法，不管是日本或是中國都有考慮，我們球隊會拿出最大的誠意，希望他可以留在新竹。」

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