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中職》樂天女孩征日「Yanmanga杯」人氣激戰 一搏站上東蛋舞台機會

2026/05/04 15:02

左至右為高橋佳帆Kaho、穎樂、若潼、禹菡、溫妮（樂天桃猿提供）左至右為高橋佳帆Kaho、穎樂、若潼、禹菡、溫妮（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」再掀話題！攜手日本知名寫真雜誌《週刊Young Magazine》推出拍攝企劃，女孩們突破以往形象，大膽挑戰性感風格。4日公布讀者票選中期名單，前五名（排名不公開）為高橋佳帆（KAHO）、穎樂、若潼、禹菡、溫妮，戰況迅速升溫。隨著投票進入倒數，女孩們也甜笑催票：「5月10日截止，讓我們一起努力到最後吧！一起衝！」全力號召粉絲投票。

此次「Yanmaga杯」由台日粉絲共同參與投票，最終勝出者將再度登上《週刊Young Magazine》，並且於6月站上日本東京巨蛋舞台。入圍前五讓若潼直呼：「很害羞，也很感謝大家的支持。」她坦言拍攝是一次大突破，「平常比較沒有這樣的風格呈現，雖然說團隊都很專業，但過程我都還是很緊張。」高橋佳帆（KAHO）分享心境，「參加之前其實有一點不安，但一路上收到很多人的支持與鼓勵，加上目前也有不錯的成績，讓我真的覺得『有參加真是太好了』！」同時積極催票：「如果還沒看過我的數位寫真集，真的很希望大家可以去看看！只要購買寫真集，就能完成投票喔！我一定不會讓大家後悔，也千萬不要錯過這次機會！」

專業形象是樂天女孩的核心價值。溫妮分享，雖然挑戰新風格需要心理建設，但勇於嘗試不同的樂天樣貌非常值得。為呈現最佳狀態，女孩們也積極準備。高橋佳帆（KAHO）說，「拍攝前做了飲食控制，也比平常更常照鏡子，仔細觀察自己的身體線條和狀態，希望能把最好的自己呈現給大家。」禹菡則笑說，「我本身是不愛露的，但當時經紀人打來問我可不可以拍攝，因為講談社是日本很大的雜誌社，我想說我也沒做過突破，就嘗試一次吧！」甚至拍攝現場還臨時做棒式調整狀態，畫面相當逗趣。溫妮也補充，「平常就有在健身，可能多少有一些身材線條的幫助。（笑）」

此次「Yanmanga杯」海外應援將決定誰能代表樂天站上 6 月東京巨蛋。樂天女孩 KAHO 熱情號召粉絲借給她力量，希望能在日本大爆紅；樂天女孩禹菡也期待能透過這次機會推廣樂天文化。穎樂與若潼同步喊話，希望投票截止前大家能持續加油，期待在東京巨蛋舞台上與每一位樂天支持者相見。

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