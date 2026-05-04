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苗栗全中運勇奪20金創紀錄 縣府頒600萬獎勵金

2026/05/04 16:20

苗栗縣長鍾東錦（前左4）等人頒發獎勵金給全中運得獎選手及教練。（苗栗縣政府提供）苗栗縣長鍾東錦（前左4）等人頒發獎勵金給全中運得獎選手及教練。（苗栗縣政府提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣代表隊在今年全國中等學校運動會競技場上表現傑出，囊括20金、10銀、10銅佳績，金牌數較去年大幅增加7面，更創下歷年來最輝煌的戰績；縣長鍾東錦今（4）日與議長李文斌、副議長張淑芬等來賓，表揚94位績優選手和教練，共頒發600萬元獎勵金，期勉大家再接再厲，為苗栗體壇增添更多榮耀。

今年全中運於4月18至23日在嘉義縣舉行，各單項競技場隨後相繼傳來捷報。其中，縣立苑裡高中橫掃千軍，在角力、柔道、鉛球、競走及散打等項目，一舉奪下11面金牌，尤其角力項目就包辦7金，刷新校史紀錄更傲視全場，也成為金牌最大贏家；輝煌戰績歸功教練莊登州、吳宛青及周佳偉的專業指導，激勵選手展現堅強戰力。

另外，大同高中選手蕭潔，在高女100公尺跨欄項目以14秒20強勢封后，她歷經腳踝受傷低潮後，氣勢宛如王者回歸，睽違3年重返田徑場一舉摘金；公館國中鄭太和在縣內中小學運動會即屢破紀錄，這次全中運奪下競走冠軍。

福興武術國中小，在武術、跆拳道及拳擊等項目表現亮眼，共獲得4金1銀3銅，同時贏得單項競賽錦標第一名，成績亮眼。此一佳績有賴教練徐永科的專業培訓，以及葉怡君、魏浚淞、陳心怡教練團的悉心指導，拚出佳績。

苗縣府今天在第二辦公大樓國際會議廳舉行頒獎典禮，有73位選手和21位教練共94人受獎，由鍾東錦、李文斌等人逐項頒發獎勵金並合影，大讚是苗栗之光，一起分享榮耀和喜悅。

兼任縣體育會理事長的議長李文斌表示，議會將繼續支持苗縣府團隊推動各項體育運動政策，建立完善的三級制架構，培訓更多優秀運動選手。李文斌也呼籲選手和教練，留在苗栗接受訓練，未來在各項大型賽事中繼續為苗栗爭光。

鍾東錦指出，縣府將透過各級民代向中央爭取經費，強化基礎建設並新建或改善比賽用的場館和設施，爭取再次主辦全中運和各類大型運動競賽，將來培訓出優秀國手甚至奧運選手，為苗栗爭取更高殊榮。

 

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