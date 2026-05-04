MLB》投打表現黃金交叉？ 美媒：「投手大谷」已經超越「打者翔平」

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平近期打擊陷入大低潮，連續19個打席未能敲出安打，也是睽違4年再度出現連續4場安打荒的窘境，美媒指出，大谷本季投打貢獻度產生的「黃金交叉」現象，「投手大谷」超越了「打者翔平」。

大谷翔平今天對戰紅雀3打數無安打，獲得2次保送，近4場比賽合計14支0，賽後打擊率降至2成46，OPS（整體攻擊指數）為0.825。大谷曾在2022年5月24日至28日效力天使隊時間，寫下連5場沒有敲安的最長紀錄。

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道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪坦言，目前的「打者翔平」顯然不在最佳狀態內，美媒《CBS Sports》報導指出，「投手大谷」已經超越了「打者翔平」，他的價值正透過投球而非打擊在不斷攀升。

內文也提到，大谷翔平本季在打擊貢獻0.7的WAR值（勝利貢獻值），從擊球品質來看，整體確實出現了衰退，雖然平均擊球初速、最強擊球初速、強勁擊球率、長打率等數據仍優於其他球員，但若與2026年之前的巔峰水準相比，呈現明顯下降。

另一方面，大谷翔平本季先發登板5場，繳出防禦率0.60的優異表現，在投球方面的WAR值高達1.3，貢獻度幾乎是打擊的兩倍。《CBS Sports》給予投手大谷極高的評價：「就球威而言，大谷依然擁有頂尖的速球，且能隨心所欲地遭控7種球路，對於目前看來投球意識更強的大谷來說，這份球威與多樣化的武器庫，已足以發揮壓倒性的宰制力。」

《CBS Sports》也點出，大谷本季在投手丘上進行了幾項細微的調整，他在曲球與卡特球上做了顯著改變，滑球與伸卡球的犀利度也有小幅提升。此外，他增加了指叉球與曲球的使用頻率，並減少了滑球的使用率，「投手大谷大幅進化，讓他非常有機會在本賽季角逐生涯首座塞揚獎。」

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