全大運田徑》「台灣欄神」陳奎儒指導助攻 林翊凱110跨登上歷年第二

國體大林翊凱110跨欄成績達標歷年第二。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕暌違超過1年，國立體大好手林翊凱今天在115年全大運田徑男子110公尺跨欄以13秒56的破個人最佳奪金，成績也一舉登上歷年第二，接下來會繼續精進技術，目標在名古屋亞運跨進決賽。

林翊凱在去年2月跨出個人最佳13秒58，並在之後的亞錦賽順利達標名古屋亞運，之後也多次達標亞運，只是成績遲遲未能再突破，讓他有點焦慮，不過今天在全大運決賽一舉突破個人最佳，讓他如釋重負，「當下聽到其實還有點不滿足，心想怎麼才突破一點點，但很開心還是突破了！」至於高師大謝元愷13秒74鍍銀，國立體大周承華13秒80奪銅。

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已達標亞運的林翊凱，目前除了以賽代訓維持比賽感覺，他透露，在國體大練習時也有全國紀錄保持人、「台灣欄神」陳奎儒在一旁觀看，讓他受益良多，「我會跟他一起討論，不管是技術上或是信心方面，他跟國慧老師都幫我很多，所以我也很把握每次的練習機會。」

對於9月即將迎來人生首次亞運舞台，林翊凱務實地將目標定在晉級決賽，而除了亞運之外，他下半年還要開始拚世錦賽積分，他說：「畢竟去過室內世錦賽後大開眼界，現在也想拚看看室外世錦賽。」

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