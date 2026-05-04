中職》壘間破壞力差距懸殊 龍象明大巨蛋交鋒有亮點

平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明天進行兩場比賽，富邦悍將主場和樂天桃猿、味全龍大巨蛋主場出戰中信兄弟。龍隊目前暫居聯盟龍頭，和墊底的中信兄弟有高達8.5場勝差。

開季至今各隊出賽場次超過20場，龍隊16勝8敗居榜首，團隊僅2.07防禦率是一大關鍵。明天龍隊推出洋投蔣銲先發，今年首度來台發展的他，目前累積2勝0敗、防禦率1.53。

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兄弟則推出上月曾和隊友合力締造無安打比賽的鄭浩均先發。鄭浩均近期狀況佳，連同21日和隊友合力對獅隊寫歷史，連兩場優質先發。

龍、象兩隊戰績懸殊，數據面也有一項懸殊數字，那就是盜壘。龍隊本季「狂盜模式」開啟，且效率之高，發動全聯盟次多的36次盜壘、成功34次。聯盟盜壘榜中，郭天信、張政禹各9次盜壘並列最多，且兩人本季都尚未失手過。

而中信兄弟本季盜壘嘗試不多，嘗試15次僅比統一獅稍多，但其中10次失敗、僅5次成功。中信兄弟總教練平野惠一受訪時曾提到，具腳程的選手上壘率不高、選手跑壘技巧也待提升，使壘間破壞力成為本季一大課題。

團隊阻殺率方面，兄弟團隊阻殺率1成82，聯盟墊底；而味全龍隊在投捕協力與主戰捕手蔣少宏坐鎮下，團隊擁有5成的阻殺率，團隊被發動盜壘20次、抓到其中一半，其中蔣少宏個人阻殺率則是5成71。

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