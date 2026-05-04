自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》壘間破壞力差距懸殊 龍象明大巨蛋交鋒有亮點

2026/05/04 15:46

平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明天進行兩場比賽，富邦悍將主場和樂天桃猿、味全龍大巨蛋主場出戰中信兄弟。龍隊目前暫居聯盟龍頭，和墊底的中信兄弟有高達8.5場勝差。

開季至今各隊出賽場次超過20場，龍隊16勝8敗居榜首，團隊僅2.07防禦率是一大關鍵。明天龍隊推出洋投蔣銲先發，今年首度來台發展的他，目前累積2勝0敗、防禦率1.53。

兄弟則推出上月曾和隊友合力締造無安打比賽的鄭浩均先發。鄭浩均近期狀況佳，連同21日和隊友合力對獅隊寫歷史，連兩場優質先發。

龍、象兩隊戰績懸殊，數據面也有一項懸殊數字，那就是盜壘。龍隊本季「狂盜模式」開啟，且效率之高，發動全聯盟次多的36次盜壘、成功34次。聯盟盜壘榜中，郭天信、張政禹各9次盜壘並列最多，且兩人本季都尚未失手過。

而中信兄弟本季盜壘嘗試不多，嘗試15次僅比統一獅稍多，但其中10次失敗、僅5次成功。中信兄弟總教練平野惠一受訪時曾提到，具腳程的選手上壘率不高、選手跑壘技巧也待提升，使壘間破壞力成為本季一大課題。

團隊阻殺率方面，兄弟團隊阻殺率1成82，聯盟墊底；而味全龍隊在投捕協力與主戰捕手蔣少宏坐鎮下，團隊擁有5成的阻殺率，團隊被發動盜壘20次、抓到其中一半，其中蔣少宏個人阻殺率則是5成71。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中