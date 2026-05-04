全大運田徑》陳玟溥100公尺連霸卻不見喜色「怕自己變過譽的選手...」

臺南大學陳玟溥拿下公開男生組田徑100公尺金牌。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕雖是第一位衝線的跑者，以10秒35的成績摘金、完成2連霸，但台南大學陳玟溥衝過終點後卻懊惱地拍了一下手，露出不滿意的表情，因為他現在除了有傷在身，加上心煩意亂的心理狀態，讓他無法展現最佳狀態。

27歲的陳玟溥在去年雲林全運會衝出9秒95超風速的成績，成為台灣100公尺跑到9秒大關的第一人，今年初亞洲室內田徑錦標賽60公尺跑出破全國的6秒60摘下銀牌，但本季目前賽事，100公尺碰上超風速、天候不佳等問題影響表現，讓他未能達成名古屋參賽標準。

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這次在全大運備受矚目的陳玟溥，今天在準決賽以10秒44的總排第一名晉級決賽，最後以10秒35的成績率先衝線，兩趟成績還是沒能叩關10秒20的亞運參賽標準，對於外界的期待，他嘴裡說著「沒有壓力」，但他坦言，內心一直害怕自己變成過譽的選手。

陳玟溥記不清楚自己陷入這樣混沌的狀態多久，但確實已有段時間，「這陣子練習狀況不好，有點受挫，常常覺得心煩意亂，也不知道該怎麼形容。」他說：「比起心理諮商，我會跟朋友、家人聊天，出門走走散心，休假也會看看電影，試著讓自己放鬆一點。」

陳玟溥形容自己狀態「不在線上」，除了原本的髂腰肌傷勢影響，現在內心過於煩躁也造成跑感欠佳，怎麼跑都不對，「知道該怎麼做，身體卻做不出來。」他認為，與其帶著這樣混沌狀態續拚亞運標準益處不大，考慮先讓自己慢下來，讓原本下週要參加的日本賽事先緩緩，先好好養傷、放鬆，才有機會繳出更好的表現。

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