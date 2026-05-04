日職》重返一軍首局大失血！ 台灣強投徐若熙慘挨6安核爆4分

徐若熙。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力日職軟銀鷹的25歲台灣右投徐若熙今天重返一軍，迎來本季第4場先發，結果首局就挨轟，並在「台灣內戰」中遭林安可敲安。

徐若熙前一次出賽是4月17日對歐力士，該役經歷1.2局失7分的震撼教育，隔天遭抹消登錄，經過一段時間調整後，今天升一軍對戰西武獅。

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徐若熙開賽迅速解決2人後，遭渡部聖弥敲安，接著面對洋砲T.奈文（Tyler Nevin），一顆偏高滑球被逮中敲出2分砲，讓對手先馳得點。下一棒是台灣同胞林安可，他賽前連續12個打數熄火，結果今天首打席就棒打徐若熙，終結安打荒。

徐若熙讓林安可上壘後，又接連被敲3支安打再丟2分，最終好不容易解決龍澤夏央，才結束首局惡夢。徐若熙遭西武打線猛攻一輪，單局被敲6安核爆4分。

Tyler Nevin continues to make up for lost time, taking Jo-Hsi Hsu deep for his 2nd of the yearpic.twitter.com/zGwjtnNdFp — Gaijin Baseball/外国人野球 （@GaijinBaseball） May 4, 2026

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