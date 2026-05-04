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日職》大崩盤！台灣強投徐若熙慘挨14安失7分被打爆 防禦率暴漲

2026/05/04 18:46

徐若熙今天重返一軍大亂調。（西日本新聞提供）徐若熙今天重返一軍大亂調。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力日職軟銀鷹的25歲台灣右投徐若熙今天重返一軍大亂調，主投4局被狂敲14支安打，慘失7分崩盤，防禦率飆升到7.23。

徐若熙前一次出賽是4月17日對歐力士，該役經歷1.2局失7分的震撼教育，隔天遭抹消登錄，經過一段時間調整後，今天升一軍對戰西武獅，迎來本季第4場先發。

徐若熙開賽迅速解決2人後，遭渡部聖弥敲安，接著面對洋砲T.奈文（Tyler Nevin），一顆偏高滑球被逮中敲出2分砲，讓對手先馳得點。下一棒是台灣同胞林安可，他賽前連續12個打數熄火，結果今天首打席就棒打徐若熙，終結安打荒。

徐若熙讓林安可上壘後，又接連被敲3支安打再丟2分，最終好不容易讓龍澤夏央敲二壘滾地出局，才結束首局惡夢。徐若熙遭西武打線猛攻一輪，單局被敲6安核爆4分大失血。

2局下半，徐若熙被敲內野安打開局，隨後2出局一壘有人時，對上首局砲轟他的T.奈文，無奈這次還是解決不了，再度被他敲出左外野2分砲，西武取得6：0領先。徐若熙挨轟後，讓林安可打出游擊滾地，抓下該局第3個出局數。

3下續投，徐若熙在1出局後連續被小島大河、石井一成敲安，陷入二三壘有人危機，接著雖然3球三振龍澤夏央，但依舊無法全身而退，被卡納里奧（Alexander Canario）打穿游擊防線再丟1分，最終用4球K掉西川愛也，凍結對手攻勢。

徐若熙4下繼續站上投手丘，1出局後先被今天最大剋星T.奈文敲安，再遭林安可掃出中外野平飛安打，接著連4顆壞球保送平澤大河，搞成滿壘局面。所幸徐若熙在危機下回神，連續解決小島大河、石井一成，驚險下莊。

徐若熙先發4局退場，用球數92球、最快球速157公里，被敲14安包含2轟，失7分責失，投出5次三振、1保送，防禦率暴漲到7.23，下場時是敗投候選人。

徐若熙今天重返一軍大亂調。（西日本新聞提供）徐若熙今天重返一軍大亂調。（西日本新聞提供）

林安可棒打徐若熙。（西日本新聞提供）林安可棒打徐若熙。（西日本新聞提供）

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