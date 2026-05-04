中職》一身壯肌卻意外很好笑 張宥謙曝光江少慶的反差萌

江少慶。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕19歲的統一獅右投張宥謙前天拿下生涯首勝，昨則見證大他10多屆的國中學長江少慶重返一軍投手丘，兩人之前在二軍有很多時間相處，張宥謙卻語出驚人地說：「我們比較常在場邊說無聊的話」。原來是這位大學長跟他原本想像的不一樣，雖能投出恐怖的球，卻常講出好笑的話，「每次跟他講話，都會覺得滿放鬆的」。

「我們是同一個國中的，花蓮化仁國中，我很早就知道了」，張宥謙久仰學長大名，但兩人在獅隊第一次見面時，卻不是他主動去打招呼，他笑說：「因為一開始學長加入春訓，看到他就想說，怎麼把我們的練習衣穿成緊身衣這樣，就一直看著他，他可能覺得害羞吧，就跟我點頭。其實不只我，李軍也一直看，因為他真的很壯」。

請繼續往下閱讀...

在上月7日江少慶第一次在獅隊二軍投復健賽，張宥謙剛好也在那場比賽登板，「那時候我才知道他的球那麼恐怖，之前都沒有親眼看見。」張宥謙之前有跟江少慶傳接球，覺得他很了解自己的身體，「可能因為學長受過這些傷，才更會去了解身體，也更知道要如何調整回來。」他也看著學長把每一天要做的事情都記在腦中，「在每天去完成該做的事情，都不會少掉任何東西」。

「我有問題問他，他也會認真地回我，但我們比較常在場邊說無聊的話」，張宥謙隨著在二軍跟江少慶相處的時間變多，也發現其實這位學長跟外表不一樣，「他有時候會突然併出一句話，讓我覺得學長真的滿好笑的」。

有球迷看到張宥謙前天在休息室時拿著一個白色的小東西，「喔，那個就是少慶學長拿打者貼的白貼（運動纏繞膠帶），把它做成一個小棒子，我就說，做得滿厲害的！他就說這還是大頭的，我就覺得滿好笑的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法