日職》徐若熙投出中職前所未見慘況 恩師葉總怎麼看？

徐若熙今天重返一軍大亂調。（西日本新聞提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕軟銀台灣投手徐若熙17日對歐力士1.2局失7分吞敗，之後下二軍調整，今回歸一軍首戰對戰西武，再次遭到痛擊。包括洋砲洋砲T.奈文（Tyler Nevin）單場雙響、同胞林安可雙安在內，徐若熙4局挨了多達14支安打、失7分，退場時本季防禦率漲至7.23。

徐若熙中職時期是味全龍王牌，中職生涯僅林安可曾兩度從他手中開轟，不曾有打者對他單場雙響。同時，徐若熙中職時期單場最多僅被擊出8支安打，不曾單場被擊出雙位數安打。

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徐若熙出國後，龍隊總教練葉君璋仍時刻關心子弟兵，今天也關注這場徐若熙一軍復出之戰。葉總說：「今天若熙其實整體狀況不差，有一些運氣成份存在。包括首局挨全壘打那打席，前一顆球應該有好球空間，裁判撿了就拿到三振出局，就也不會挨轟。很多不順利的情況、也有安打是運氣成份，導致什麼狀況都發生。」

運氣成份之外，葉總仍點出徐若熙目前面對課題。葉總說：「倒是配球，看得出對方對他有策略了，這也是他要去學的。今天有7、8成都是變化球被打，日職強度比較高、研究也更徹底，不是光靠天分條件就可以，他如果在策略這方便能更進步，就沒有問題。」

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