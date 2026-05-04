日職》林安可「台灣內戰」敲雙安 徐若熙被西武打爆吞第3敗

林安可對決徐若熙。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力日職軟銀鷹的25歲台灣右投徐若熙，前次先發僅投1.2局失7分被下放至二軍，今天重返一軍仍被西武獅打爆，先發4局挨2轟失7分，連3場被敲全壘打，失分追平單場最高，台灣重砲林安可也從他手中擊出雙安，軟銀終場以2：10不敵西武，苦吞2連敗，徐若熙承擔本季第3敗。

徐若熙首局取得2出局後出現亂流，連續被敲6支安打，包括洋砲奈文（Tyler Nevin）的左外野2分砲，林安可也從他手中敲安，終結連續12打數無安打的低潮，徐若熙單局狂失4分。

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徐若熙2局下依舊未能回穩，西武洋砲卡納里奧（Alexander Canario）擊出內野安打，之後三振了西川愛也，接著被渡部聖彌擊出中外野安打，卡納里奧盜三壘遭阻殺出局，但仍被下一棒洋砲奈文擊出左外野2分彈，單場雙響砲，連兩打席敲出本季第2和第3轟，幫助西武取得6：0的大幅領先，徐若熙讓林安可擊出游擊滾地球刺殺，結束該局。

徐若熙在3局下1出局後連續被小島大河和石井一成擊出安打，形成二三壘有人，雖然三振掉了滝澤夏央，但仍被卡納里奧擊出帶有1分打點的左外野安打，打回第7分。

徐若熙第4局續投，一開始讓渡部聖彌擊出中外野飛球接殺，奈文敲出左外野安打，前3打數就繳出猛打賞，下一棒林安可擊出中外野安打，單場雙安，之後對平澤大河投出四壞球保送，形成滿壘，徐若熙K掉小島大河，再讓石井一成敲出左外野飛球遭接殺，安全下莊。

徐若熙此役先發4局用92球，被敲14支安打失7分，包括2發全壘打，另外有5次三振和1次保送，防禦率暴漲至7.23，最快球速為157公里。

西武第5局再攻下3分，奈文單場4安，貢獻5分打點，林安可第4打席敲出二壘滾地球形成雙殺打。軟銀靠著栗原陵矢的右外野2分砲破蛋，但仍難挽頹勢，西武全場狂掃19支安打，終場就以10：2大勝，西武22歲左投菅井信也繳出6局失2分的優質先發，勇奪本季首勝。

林安可擺脫近期的安打荒，今天擔任第5棒左外野手，5打數敲出2支安打，跑回1分，打擊率升至0.216。

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