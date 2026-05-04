自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

日職》林安可「台灣內戰」敲雙安 徐若熙被西武打爆吞第3敗

2026/05/04 19:58

林安可對決徐若熙。（西日本新聞提供）林安可對決徐若熙。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力日職軟銀鷹的25歲台灣右投徐若熙，前次先發僅投1.2局失7分被下放至二軍，今天重返一軍仍被西武獅打爆，先發4局挨2轟失7分，連3場被敲全壘打，失分追平單場最高，台灣重砲林安可也從他手中擊出雙安，軟銀終場以2：10不敵西武，苦吞2連敗，徐若熙承擔本季第3敗。

徐若熙首局取得2出局後出現亂流，連續被敲6支安打，包括洋砲奈文（Tyler Nevin）的左外野2分砲，林安可也從他手中敲安，終結連續12打數無安打的低潮，徐若熙單局狂失4分。

徐若熙2局下依舊未能回穩，西武洋砲卡納里奧（Alexander Canario）擊出內野安打，之後三振了西川愛也，接著被渡部聖彌擊出中外野安打，卡納里奧盜三壘遭阻殺出局，但仍被下一棒洋砲奈文擊出左外野2分彈，單場雙響砲，連兩打席敲出本季第2和第3轟，幫助西武取得6：0的大幅領先，徐若熙讓林安可擊出游擊滾地球刺殺，結束該局。

徐若熙在3局下1出局後連續被小島大河和石井一成擊出安打，形成二三壘有人，雖然三振掉了滝澤夏央，但仍被卡納里奧擊出帶有1分打點的左外野安打，打回第7分。

徐若熙第4局續投，一開始讓渡部聖彌擊出中外野飛球接殺，奈文敲出左外野安打，前3打數就繳出猛打賞，下一棒林安可擊出中外野安打，單場雙安，之後對平澤大河投出四壞球保送，形成滿壘，徐若熙K掉小島大河，再讓石井一成敲出左外野飛球遭接殺，安全下莊。

徐若熙此役先發4局用92球，被敲14支安打失7分，包括2發全壘打，另外有5次三振和1次保送，防禦率暴漲至7.23，最快球速為157公里。

西武第5局再攻下3分，奈文單場4安，貢獻5分打點，林安可第4打席敲出二壘滾地球形成雙殺打。軟銀靠著栗原陵矢的右外野2分砲破蛋，但仍難挽頹勢，西武全場狂掃19支安打，終場就以10：2大勝，西武22歲左投菅井信也繳出6局失2分的優質先發，勇奪本季首勝。

林安可擺脫近期的安打荒，今天擔任第5棒左外野手，5打數敲出2支安打，跑回1分，打擊率升至0.216。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中