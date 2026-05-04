全大運游泳》王冠閎未受感冒影響200蝶6連霸 「九宮格思考」讓他更進化

王冠閎。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「台灣蝶王」王冠閎今在全國大專校院運動會游泳男子200公尺蝶式決賽以1分56秒09奪金，完成6連霸，但他自曝前一晚有些感冒症狀，這次成績並未達到預期。目前為碩士班學生的他近期也藉由研究題目「九宮格思考法在菁英游泳運動員訓練之應用」，協助自己訓練，為9月的名古屋亞運備戰。

王冠閎前天已經先在100蝶打破全國紀錄摘金，他的教練黃智勇透露，原本是設定希望他能游到1分55秒左右，但今天的成績已是他本季200蝶最佳，「希望一場比一場進步，雖然本來希望他能游到1分55，但還是差了一點。不過他這一場的配速已經比預期好，整體表現算不錯。」

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不過，王冠閎認為並沒有達到預期，因為前一晚有點感冒症狀，今天一下水就覺得身體狀況不太對，還需要調整。但他認為，其實賽前訓練都很紮實，原本是有信心可以游到1分55、54左右，他也自嘲，可能賽前沒有拜拜。

目前王冠閎為碩士班學生，就讀台師大運動休閒與餐旅管理研究所，日前他剛完成海報發表。提到研究生新生活，王冠閎認為獲益良多，「一些觀念、時間管理等，都對我的訓練幫助滿多的，加上因為算是新的環境，出現不同的人際關係，有重新開始的感覺。」

提到自己的研究題目，王冠閎認為，這對於他未來在名古屋亞運爭取奪牌也有幫助，「我設定目標就是亞運奪牌，然後分8個面向，去討論說怎麼樣可以讓成績更進步，讓團隊教練、物理治療師、營養師，更細項的條列式分析，點出我缺少什麼，在比賽上幫助非常大。」

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