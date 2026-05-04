日職》單場挨14安大核炸遭KO 徐若熙創隊史睽違25年難堪紀錄

軟銀隊台灣投手徐若熙先發，西武隊林安可滑回本壘得分。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力日職軟銀鷹的台灣強投徐若熙，今天重返一軍面對西武，主投4局挨2轟失7分，軟銀終場以2：10輸球，徐若熙苦吞本季第3敗，單場被敲14支安打也寫下隊史睽違25年的難堪紀錄。

徐徐若熙在4月1日的日職初登板對樂天金鷲就繳出6局無失分好投，也順利拿下日職首勝，4月8日回到主場福岡巨蛋先發迎戰西武，同樣繳出7局被敲6安僅失1分的優質內容，包括被同胞好手林安可敲的1安，可惜軟銀打線不給力，終場吞下旅日首敗；但在4月17日對戰歐力士僅投1.2局狂失7分，並投出5次保送，吞下本季第2敗，之後被軟銀下放至二軍調整。

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軟銀投手教練倉野信次期待徐若熙的身心能夠重新整理，本人也抱著「要在好球帶內決勝負、與打者正面對決」的決心，未料相隔16天後再度於一軍登板，卻再度被打爆，徐若熙賽後也難掩沮喪地表示：「給球隊添了麻煩，真的非常抱歉。」

軟銀先發投手單場被敲14支安打，上一次要追溯到2001年8月5日，當時若田部健一對戰火腿，主投6.2局被敲14支安打失7分，最終吞下敗投，徐若熙今日的表現是隊史近25年來首見，隊史最慘紀錄是單場被敲16支安打。

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