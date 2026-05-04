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全中運嘉義縣奪2金共29面獎牌 縣府將發456萬元獎勵金

2026/05/04 21:36

東石高中莊宇僑（左4）奪得金牌，完成三連霸。（嘉義縣政府提供）東石高中莊宇僑（左4）奪得金牌，完成三連霸。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年全國中等學校運動會嘉義縣為主辦縣市，在地選手最終奪得2金、7銀、20銅共29面獎牌；為表揚選手與教練的辛勞，嘉義縣政府今晚在水上國小中正堂舉辦全中運績優選手表揚會，縣長翁章梁出席勉勵，宣布將發放共計456萬元獎勵金，以實質行動支持在地體育人才。

嘉義縣在本屆賽會的傳統優勢項目「角力」中表現最為突出，共斬獲2金、3銀、14銅；東石高中莊宇僑在高中男子組角力希羅式第十級勇奪金牌，成功達成三連霸壯舉，另一面金牌由朴子國中黃珞旖奪得，展現出穩定的心理素質與競技實力。

縣府教育處表示，為鼓勵選手爭取榮譽，縣府今年大幅提升獎勵機制，金牌獎金調升至10萬元，連霸獎金提升至6萬元，且因本屆由嘉義縣承辦，獎金均加倍發給。

除金錢激勵，縣府注重長期的科學化訓練，去年起與中正大學合作推動「奪金精進計畫」，引進運動科學與心理輔導資源；賽事期間則由大林慈濟醫院高功能運動醫學中心團隊進駐，提供即時的運動傷害防護，確保選手能以最佳狀態應戰。

翁章梁表示，本次由嘉義縣主辦的全中運，整體活動獲得好評，開幕典禮備受讚譽，而嘉義縣選手在各項比賽中全力以赴，爭取榮譽，對選手辛勤付出表示感謝，期盼未來在競技體育的領域中，能夠展現更加卓越的成績。

縣府教育處表示，將持續投入資源支援體育發展，期待明年嘉義縣代表隊能在新北市主辦的全中運再續輝煌 。

朴子國中黃珞旖（中）奪得金牌，接受縣長翁章梁表揚。（嘉義縣政府提供）朴子國中黃珞旖（中）奪得金牌，接受縣長翁章梁表揚。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府今晚表揚全中運獲獎選手。（嘉義縣政府提供）嘉義縣政府今晚表揚全中運獲獎選手。（嘉義縣政府提供）

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