金恩盃》詹詠然請辭教練：原本獲知排名前3女雙都不打

詹詠然。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026金恩盃亞洲／大洋洲第2級賽事，6月中將於吉隆坡登場，退役女將詹詠然首度擔任教練，對於謝淑薇未獲網球協會諮詢參賽爭議，她清晨在臉書發文解釋，當初獲得資訊為排名前3女雙選手都不打，並已決定請辭。

詹詠然表示，在職務意願徵詢過程中，所收到的消息是3位排名在前的雙打選手都不會參加，原因可能是離溫布頓錦標賽太近；而且金恩盃教練沒有支薪，她覺得有義務要去傳承及協助年輕一代，才決定報名教練，「我所接觸到的人員，包含我所接觸到的是否有意願參加的名單也一直都沒有謝淑薇選手存在。」她也宣布，將請辭金恩盃教練，「謝謝曾經肯定我的人與鼓勵我擔任教練職位的人們，是我還沒有準備好，能力不足及考量不夠周全，我將持續充實與進修自我不足之處。」

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依網協金恩盃選訓遴選規章：（1）三名代表隊選手由報名截止日前一個月全國單打排名前三者為代表隊優先名單。（2）二名代表隊選手可由該年度代表隊教練提名徵召，並經本會選訓會議通過。（3）如無徵召，則依照全國單打排名依序產出，單打排名相同時，以年紀輕者為優先。

詹詠然只有提出兩位選手的權限，「在會議中，我有表達我所收到的消息是前面三位雙打選手都不會參加，當時沒有任何委員或與會成員提出意見或反駁我所得知的資訊。」她認為雙打對於台灣隊出賽決勝點相當重要，也才徵召目前排名第5、第6的卓宜萱、卓宜岑，因為第4的梁恩碩已以單打身分入選。

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