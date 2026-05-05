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MLB》開季5戰防禦率僅0.60！ 大谷翔平生涯首獲單月最佳投手

2026/05/05 07:43

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方今天公布3、4月份的投打MVP，道奇日本巨星大谷翔平今年開季5場登板，拿到2勝、防禦率僅0.60，讓他榮獲國聯3、4月份最佳投手。這是大谷翔平生涯首度榮獲單月投手MVP，

「投手大谷」開季5場先發，拿到2勝1敗、防禦率僅0.60，共投30局賞34次三振，丟9次保送、2次觸身球，被打擊率僅1成60，每局被上壘率（WHIP）為0.87。若加上單月最佳打者，這是大谷翔平生涯第7次獲獎，為旅美日本選手最多紀錄。

美聯3、4月最佳投手則是天使王牌投手索里安諾（José Soriano），開季7場先發，交出5勝1敗、防禦率為0.84，共投42.2局賞49次三振，被打擊率1成64，每局被上壘率為0.94。

國聯3、4月最佳打者則是響尾蛇34歲老將瓦格斯（Ildemaro Vargas），他在這段期間交出6轟、20分打點、打擊率3成78的成績，整體攻擊指數（OPS）為1.087。

美聯3、4月最佳打者則是太空人重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez），他交出12轟、27分打點，打擊率3成56的表現，OPS為1.199。白襪日本好手村上宗隆在3、4月份共31場比賽，交出12轟、23分打點，打擊率2成36的成績，OPS為0.939，無緣獲單月MVP。

大谷翔平（右）、天使王牌投手索里安諾（左）各獲單月最佳投手。（取自大聯盟官方社群媒體X）大谷翔平（右）、天使王牌投手索里安諾（左）各獲單月最佳投手。（取自大聯盟官方社群媒體X）

太空人重砲阿瓦瑞茲（左）、響尾蛇瓦格斯（右）獲單月最佳打者。（取自大聯盟官方社群媒體X）太空人重砲阿瓦瑞茲（左）、響尾蛇瓦格斯（右）獲單月最佳打者。（取自大聯盟官方社群媒體X）

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