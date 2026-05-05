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MLB》老虎頭大！塞楊王牌史庫柏爾出現傷情將動刀 恐缺陣2至3個月

2026/05/05 08:07

史庫柏爾。（資料照，美聯社）史庫柏爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎29歲塞楊王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）因手肘出現游離體，將動手術移除，今天原本要擔任先發投手的史庫柏爾臨時取消登板，並被放進15天傷兵名單。

老虎隊教頭辛奇（AJ Hinch）表示，史庫柏爾在美國時間週日感到手肘不適，經檢查確認肘部存在游離體。不過手術時間尚未確定。根據大聯盟官網報導，史庫柏爾和老虎隊都尚未給出復出時間表，這類手術的一般恢復期約為2個月至3個月。

史庫柏爾在美國時間4月29日面對勇士，交出7局失2分的優質好投，但他當時甩動左臂、並抓著前臂，並把捕手叫上投手丘。

史庫柏爾說，原本準備好今天登板，但昨天的訓練中傷勢再度復發，「我以為自己的進展非常順利，昨天的傳接球練習狀況不太理想，因此我們決定進行影像檢查以了解具體細節。」

「據我了解，就是把它取出來。我認為復健時間大概就是重新建立像春訓那樣的訓練進度，把投球量慢慢拉回來。但就我被告知的情況來看，這個手術本身算是相當簡單。」史庫柏爾說。

生涯兩度摘得美聯塞揚獎的史庫柏爾，今年2月贏得薪資仲裁，本季薪水為3200萬美元，而非老虎隊開出的1900萬美元。

史庫柏爾開季7場先發，交出3勝2敗、防禦率2.70的成績，共投43.1局賞45次三振。史庫柏爾預計將在休賽季成為自由球員。

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