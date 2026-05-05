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MLB》大谷翔平罕見賽前戶外練打、狂敲22轟 明將以二刀流出擊

2026/05/05 08:41

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天起作客休士頓，與太空人展開3連戰。道奇日本巨星大谷翔平明天將以「投打二刀流」身分出賽。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪表示，大谷會有很多場以指定打擊上場，也會投很多球，「現在的關鍵是，我們要如何保護他，讓他保持強壯與健康。」

日媒《體育日本》報導，近期陷入打擊低潮的大谷翔平，今天賽前特地到球場進行打擊練習，共55次揮棒，總計22球飛越全壘打牆。完成打擊練習後，大谷翔平前往牛棚做投球練習，為明天的先發做準備。

對於大谷翔平今年以完整二刀流迎接賽季，羅伯斯說，「人們並沒有真正理解他所承擔的負荷。你要知道，他一場要投6到7局，這對任何球員來說都是很大的負擔。」

羅伯斯指出，「當他的打擊不同步時，多數打者只需要多做一些練習調整。但在同時還要承擔那樣的投球工作量下，這就變得非常困難。」

「他還會達成50轟、50盜嗎？不會。但他依然會是一名非常、非常有產出的打者。」羅伯斯說，「至於投球方面，他的表現真的非常出色。」

「投手大谷」開季5場先發，拿到2勝1敗、防禦率0.60，共投30局賞34次三振，被打擊率0.160，每局被上壘率為0.87。

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