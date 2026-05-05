MLB》台灣好手李灝宇連2場獲先發！ 全場4支0、打擊率跌破2成

李灝宇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊台灣好手李灝宇今天擔任先發第七棒二壘手、連2場獲得先發機會。李灝宇全場4打數沒有敲安，吞1次三振。老虎最後在主場以4比5敗給紅襪。

這場比賽受到天候影響，提早30分鐘開打，比賽中一度因雨暫停。

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李灝宇今面對紅襪23歲大物左投托勒（Payton Tolle），首打席敲一壘界外飛球被接殺，第二打席遭3球三振。第7局李灝宇擊出一顆中外野深遠飛球遭到接殺，這球的擊球初速為98.9英里（約159.1公里），飛行距離為377英尺（約114.9公尺），仰角為31度。

老虎6局下1出局攻占二、三壘，這時紅襪三壘手莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）發生傳本壘發生失誤，讓老虎隊攻回2分。

紅襪7局上反攻，杜蘭（Jarren Duran）敲出逆轉三分砲，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、梅耶爾（Marcelo Mayer）各敲適時安打，讓紅襪單局5分。8局下老虎捕手丁格勒（Dillon Dingler）敲出帶有2分打點的二壘安打，追至4比5。

第9局下紅襪推出38歲古巴終結者查普曼（Aroldis Chapman）登板，2出局後，李灝宇面對一顆98.9英里（約159.1公里）的伸卡球，擊出右外野飛球被接殺，形成最後一個出局數。

總計李灝宇4打數沒有敲安，吞1次三振，打擊率從賽前的0.212降至0.189，整體攻擊指數（OPS）為0.574。

老虎今天採用牛棚車輪戰，共用5名投手，瓦納斯科（Ricky Vanasco）0.2局失4分吞本季首敗。

托勒主投7局失2分非自責，收大聯盟生涯首勝。查普曼此戰後援1局賞1次三振無失分，收本季第7次救援成功，賽後防禦率僅0.77。

托勒。（美聯社）

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