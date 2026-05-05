MLB》前5局無安打、6局失4分 日本36歲老將菅野智之無奈吞敗

菅野智之。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯36歲日本投手菅野智之今天先發5.1局失4分，洛磯最後在主場以2比4敗給大都會，菅野智之吞下今年第2敗。洛磯近期吞5連敗、近7戰吞6敗，目前以14勝22敗排國聯西區第四。

菅野智之此戰前5局沒有讓對手敲出安打，只投出1次保送。第6局菅野智之被大都會大物班吉（Carson Benge）擊出陽春砲，這也是大都會全場第一支安打。

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菅野智之接著連續被敲2支二壘安打失掉1分，他投出保送後讓對方無人出局攻占一、二壘。菅野讓大都會球星小畢歇特（Bo Bichette）敲滾地球出局後，留下1出局一、二壘有人的局面退場。

菅野智之。（路透）

接替的洛磯投手希爾（Jaden Hill）先用三振抓到該半局第2個出局數，但2出局後被大都會文托斯（Mark Vientos）敲出適時安打，讓菅野智之再失掉2分自責分。

洛磯打線全場有5安，只在第7局靠貝克（Jordan Beck）的三壘安打、卡羅斯（Kyle Karros）適時安打拿到2分，最終洛磯吞下敗仗。

總計菅野智之先發5.1局用61球，其中有37顆好球，被敲3安，失掉4分都是自責，賞1次三振、丟2次保送，吞本季第2敗，賽後防禦率為3.41。

大都會左投皮特森（David Peterson）中繼4局失2分、賞6次三振，收本季首勝。終結者威廉斯（Devin Williams）1局賞1次三振無失分，奪得今年第4次救援成功。

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