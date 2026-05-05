NBA季後賽》拚了！ 灰狼、馬刺G1愛德華茲確認復出

愛德華茲對馬刺第一戰就會復出。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼首輪在用「殘陣」4比2淘汰金塊後，第二輪將面對西部第2的馬刺，而就在系列賽開打前傳出好消息，一哥愛德華茲（Anthony Edwards）確認會在第一戰「提前」復出。

愛德華茲首輪第4戰弄傷膝蓋，並缺席了系列賽剩餘賽程，而就在次輪第一戰開打前，灰狼總教練芬屈（Chris Finch）親口確認，愛德華茲會在此戰復出，不過會給他設出場時間限制。

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《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）日前曾指出，愛德華茲原本目標是該輪的第3、第4戰復出，不過他恢復迅速，受傷後第9天醫療團隊就開綠燈，而愛德華茲也在賽前訓練完後，決定第一戰就復出。

「他熱愛打比賽。」芬屈透露，灰狼首輪傷兵滿滿卻依舊擊敗金塊，激起了愛德華茲想要復出打球的動力。

Here is more Anthony Edwards testing out the mobility of his left knee in various scoring scenarios 2.5 hours before Game 1. pic.twitter.com/eigdGluHL8 — Anthony Slater （@anthonyVslater） May 4, 2026

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