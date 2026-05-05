自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》拚了！ 灰狼、馬刺G1愛德華茲確認復出

2026/05/05 09:08

愛德華茲對馬刺第一戰就會復出。（資料照，法新社）愛德華茲對馬刺第一戰就會復出。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼首輪在用「殘陣」4比2淘汰金塊後，第二輪將面對西部第2的馬刺，而就在系列賽開打前傳出好消息，一哥愛德華茲（Anthony Edwards）確認會在第一戰「提前」復出。

愛德華茲首輪第4戰弄傷膝蓋，並缺席了系列賽剩餘賽程，而就在次輪第一戰開打前，灰狼總教練芬屈（Chris Finch）親口確認，愛德華茲會在此戰復出，不過會給他設出場時間限制。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）日前曾指出，愛德華茲原本目標是該輪的第3、第4戰復出，不過他恢復迅速，受傷後第9天醫療團隊就開綠燈，而愛德華茲也在賽前訓練完後，決定第一戰就復出。

「他熱愛打比賽。」芬屈透露，灰狼首輪傷兵滿滿卻依舊擊敗金塊，激起了愛德華茲想要復出打球的動力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中