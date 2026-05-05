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MLB》只休1天登板！台灣強投鄧愷威2局2K無失分 還解決大谷翔平

2026/05/05 10:24

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天起與道奇展開3連戰，台灣好手鄧愷威今在第6局中繼登板，鄧愷威後援2局無失分、賞2次三振，包含解決道奇日本巨星大谷翔平。此戰7局上打完，太空人以3比8落後。

太空人投手群傷兵多，連兩場都只能用牛棚車輪戰。太空人左投歐科特（Steven Okert）此戰擔任開局投手，只投0.2局失1分退場，太空人第二任投手是前富邦悍將洋投瑞恩（Ryan Weiss），他中繼4.1局用95球，失掉7分有6分自責。

鄧愷威此戰在第6局上登板中繼，先讓道奇打者塔克（Kyle Tucker）敲中外野飛球被接殺，鄧愷威用95英里四縫線速球（約152.8公里）三振道奇球星馬恩西（Max Muncy）。下一棒的帕赫斯（Andy Pages）擊出中、右外野深遠飛球，被太空人中外野手馬修斯（Brice Matthews）美技接殺，讓道奇此戰首度3上3下。

鄧愷威續投第7局，先讓南韓好手金慧成敲二壘滾地球出局，接著被道奇打者弗里蘭（Alex Freeland）敲出安打。鄧愷威對決日本巨星大谷翔平，雙方對決的第5球，鄧愷威用84.1英里的橫掃球（約135.3公里）讓大谷翔平敲中外野飛球被接殺，他再用96.1英里的四縫線速球（約154.6公里）三振道奇球星佛里曼（Freddie Freeman），完成投球工作。

鄧愷威今天後援2局用31球，其中有18顆好球，被敲1安，賞2次三振，沒有投出保送，賽後防禦率為2.35，最快丟到96.1英里，整場讓對手揮空5次。

前一次登板鄧愷威是在美國時間5月2日，今天是在只休一天的情況下登板後援。

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