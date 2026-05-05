MLB》洋基當家游擊手意外下放3A 「法官」致電談心半小時

賈吉（左）透露，在知道沃爾普（右）下放3A後，有特別致電過去關心。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基沃爾普（Anthony Volpe）因休賽季左肩動刀，日前在小聯盟打復健賽，不過復健賽期限結束後，洋基卻決定將這位當家游擊手下放3A，對此「法官」賈吉（Aaron Judge）透露，他有特別打電話關心沃爾普。

賈吉在今天賽前受訪，表示他在知道沃爾普被下放3A後，有特別打電話去關心他，詢問一下他的肩膀感覺如何等，兩人聊了約30到40分鐘。

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對於沃爾普被下放3A，賈吉表示這肯定是很艱難的狀況，但他相信這件事可以更激勵到沃爾普；賈吉也說道，卡巴耶羅（José Caballero）頂上游擊防區後，洋基開季打得很好，實在很難說在這個時候突然變陣。

不過賈吉還是暖心喊話，表示沃爾普是洋基重要的一塊拼圖，過去在季後賽、世界大賽都有過亮眼時刻，他還是很期待沃爾普回來的那一天。

總教練布恩（Aaron Boone）則在受訪時表示，卡巴耶羅在攻防兩端的好表現，是洋基目前打出好成績的關鍵之一，這點是必須承認的，把沃爾普下放3A是個很單純的決定，「這不會改變我們對沃爾普或其他球員的看法，但在這個階段，我們認為這是絕對正確的選擇。」

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