自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基當家游擊手意外下放3A 「法官」致電談心半小時

2026/05/05 09:46

賈吉（左）透露，在知道沃爾普（右）下放3A後，有特別致電過去關心。（資料照，法新社）賈吉（左）透露，在知道沃爾普（右）下放3A後，有特別致電過去關心。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基沃爾普（Anthony Volpe）因休賽季左肩動刀，日前在小聯盟打復健賽，不過復健賽期限結束後，洋基卻決定將這位當家游擊手下放3A，對此「法官」賈吉（Aaron Judge）透露，他有特別打電話關心沃爾普。

賈吉在今天賽前受訪，表示他在知道沃爾普被下放3A後，有特別打電話去關心他，詢問一下他的肩膀感覺如何等，兩人聊了約30到40分鐘。

對於沃爾普被下放3A，賈吉表示這肯定是很艱難的狀況，但他相信這件事可以更激勵到沃爾普；賈吉也說道，卡巴耶羅（José Caballero）頂上游擊防區後，洋基開季打得很好，實在很難說在這個時候突然變陣。

不過賈吉還是暖心喊話，表示沃爾普是洋基重要的一塊拼圖，過去在季後賽、世界大賽都有過亮眼時刻，他還是很期待沃爾普回來的那一天。

總教練布恩（Aaron Boone）則在受訪時表示，卡巴耶羅在攻防兩端的好表現，是洋基目前打出好成績的關鍵之一，這點是必須承認的，把沃爾普下放3A是個很單純的決定，「這不會改變我們對沃爾普或其他球員的看法，但在這個階段，我們認為這是絕對正確的選擇。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中