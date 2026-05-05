MLB》山本由伸8K好投摘勝 大谷翔平連24打席未敲安、鄧愷威2局無失分

山本由伸。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天先發6局失掉3分、賞8次三振，交出優質先發好投。日本巨星大谷翔平全場獲2次保送、連續24打席沒有敲安。道奇最後在客場以8比3擊敗太空人。另外，太空人台灣投手鄧愷威後援2局賞2次三振無失分。

山本由伸首局太空人球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）敲適時安打失掉1分，接著太空人攻占一、三壘，山本發生暴投失掉1分，這也是山本今年首次暴投。

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山本由伸第2局至第4局只被敲1安，兩度讓對手3上3下。第5局山本被潛力新秀柯爾（Zach Cole）敲出陽春砲掉1分。山本由伸第6局雖然被敲1安，但抓到3個出局數，完成投球工作。

道奇首局靠塔克（Kyle Tucker）的適時安打拿到1分，第2局弗里蘭（Alex Freeland）敲陽春砲幫助道奇追平，接著大谷翔平選到保送上壘，2出局後明星捕手史密斯（Will Smith）敲出二壘安打攻下超前1分。

第3局塔克擊出右外野陽春彈，道奇1出局攻占滿壘，大谷翔平敲出滾地球護送1分，佛里曼（Freddie Freeman）擊出適時安打，加上太空人右外野手C.史密斯（Cam Smith）發生守備失誤，讓道奇拿到2分，單局攻進4分。第5局弗里蘭敲安、大谷翔平選到保送，佛里曼敲出適時安打再添加1分。

總計山本由伸先發6局用95球，其中有65顆好球，被敲5安包含1轟，賞8次三振，丟1次保送，另有1次暴投，收本季第3勝，賽後防禦率為3.09。這是山本由伸本季第6次優質先發。

道奇投手群全場送出15次三振，除了山本由伸外，赫特（Kyle Hurt）1局2K無失分，崔南（Blake Treinen）1局送出3次三振無失分，崔爾（Jack Dreyer）1局賞2次三振無失分。

Yamamoto K's Walker with the Sinker.

©️SportsNetLA pic.twitter.com/ZF7rv3UF7x — James （@ShotimeLAD） May 5, 2026

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