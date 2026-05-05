MLB》又炸裂！日本重砲村上宗隆第14轟出爐 並列大聯盟全壘打王

村上宗隆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕白襪日本重砲村上宗隆今天在第4局擊出兩分砲，本季第14轟出爐，棒打天使王牌投手索里安諾（José Soriano），村上宗隆再度並列大聯盟全壘打王。此戰前4局打完，白襪以5比0暫時領先天使。

村上宗隆首打席選保送，第2打席敲滾地球形成野手選擇上壘。第4局村上宗隆鎖定一顆偏高的98.1英里四縫線速球（約157.8公里），擊出中外野兩分砲，這一轟的擊球初速為109英里（約175.4公里），飛行距離為429英尺（約130.7公尺），仰角為32度。

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這是村上宗隆本季第14轟，由於今天洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）也開轟，雙方各以14轟並列並列大聯盟全壘打王。

另外，村上宗隆以28分打點，與光芒強打阿蘭達（Jonathan Aranda）並列美聯打點王。

MUNETAKA MURAKAMI!



He ties Aaron Judge for the MLB home run lead with No. 14! pic.twitter.com/2flNFsZgbT — MLB （@MLB） May 5, 2026

村上宗隆。（路透）

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