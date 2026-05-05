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NBA季後賽》布朗森手感太燙轟35分 尼克次輪G1狂勝七六人39分

2026/05/05 10:56

布朗森。（法新社）布朗森。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA季後賽東部次輪開打，布朗森（Jalen Brunson）在G1火力全開18投12中拿35分，團隊命中率高達63％，早早就打爆對手，以137：98痛宰七六人，系列賽取得1：0領先。

七六人在首輪克服1：3落後劣勢，最終以4：3扳倒第2種子塞爾提克，但今天碰上第3種子尼克毫無招架之力，尤其當家中鋒恩比德（Joel Embiid）狀態欠佳，上半場10投僅3中，反觀尼克全隊投籃命中率高達65.9％，得分主力布朗森兩節就豪取27分，率隊在上半場打完以74：51大幅領先。

進入下半場，七六人低迷狀態未解，尼克靠著布朗森、布里吉斯（Mikal Bridges）、湯斯（Karl-Anthony Towns）穩定輸出持續重創對手，比分不斷擴大，全場最大差距達40分，比賽毫無懸念。

尼克早早就將比分拉開，也有餘裕讓更多人上場，全隊14人輪番上陣都有得分，阿努諾比（OG Anunoby）18分，湯斯和布里吉斯各有17分。七六人團隊準星41％，P.喬治（Paul George）17分最佳，恩比德14分、4籃板，馬克西（Tyrese Maxey）13分，火力不如對手，防守也薄如蟬翼。

布朗森。（法新社）布朗森。（法新社）

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