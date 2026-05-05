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MLB》「法官」賈吉開轟、灌進4打點 洋基連2天打爆金鶯收4連勝

2026/05/05 13:03

賈吉。（路透）賈吉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）今天擊出本季第14轟，單場2安貢獻4分打點，幫助洋基隊以12比1輕取金鶯，洋基收下4連勝，目前以24勝11敗居美聯龍頭。此外，這是洋基隊繼昨天以11比3贏球後，連兩戰攻下雙位數得分。

賈吉首局就揮出兩分砲，這是賈吉今年賽季首局出現的第6發全壘打，領先全大聯盟，職業生涯至今已經有91發「首局轟」，在洋基隊史僅次於貝比魯斯（Babe Ruth）的126轟，以及傳奇名將曼托（Mickey Mantle）的103轟。

第3局洋基球星貝林傑（Cody Bellinger）敲高飛犧牲打拿1分。第6局洋基靠對手暴投、麥克曼恩（Ryan McMahon）適時安打、卡巴耶羅（José Caballero）的關鍵二壘安打，單局拿到3分。洋基第8局賈吉、「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）各敲適時安打，貝林傑擊出關鍵三壘安打，助隊單局灌進6分，奠定勝基。

洋基全場有10安，賈吉單場2安進帳4分打點，包含一發兩分砲，以14轟與白襪日本好手村上宗隆並列大聯盟全壘打王，賽後打擊率為2成72，整體攻擊指數（OPS）為1.057。貝林傑單場1安3打點。

洋基靠25歲火球新星施利特勒（Cam Schlittler）主投5.2局賞4次三振，被敲7安失掉1分，丟3次保送，收本季第5勝，賽後防禦率為1.52。

金鶯先發投手巴茲（Shane Baz）主投5.2局失6分5分自責，吞本季第3敗。金鶯近期吞5連敗，目前以15勝20敗居美聯東區第四。

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