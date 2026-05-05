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MLB》鈴木誠也追平三分砲 前道奇康佛托敲再見轟助小熊收5連勝

2026/05/05 14:13

康佛托。（路透）康佛托。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍好手鈴木誠也今天擊出一發追平三分砲，本季第6轟出爐。前明星外野手康佛托（Michael Conforto）第9局擊出代打再見全壘打，幫助小熊在主場以5比4氣走紅人，小熊收下5連勝，目前以23勝12敗居國家聯盟中區龍頭。

紅人首局靠布雷戴（JJ Bleday）的陽春砲先馳得點，海伊斯（Ke'Bryan Hayes）第4局敲兩分砲，讓小熊陷入0比3落後。鈴木誠也4局下轟出追平三分砲，這一轟的擊球初速為112.6英里（約181.2公里），飛行距離為455英尺（約138.6公尺），仰角為23度。

第8局史提爾（Spencer Steer）敲出適時安打攻下超前1分，9局下小熊先靠霍納（Nico Hoerner）的高飛犧牲打追平，接著康佛托代打擊出左外野再見全壘打，幫助小熊隊近19戰拿到16勝，近期在主場取得12連勝，這是自美國時間2008年的主場14連勝以來最佳紀錄。

去年曾經效力道奇的康佛托，本季以小聯盟約轉戰小熊，並擠進大聯盟開季名單。

康佛托今天這發再見全壘打是康佛托加盟小熊隊的首轟，讓他賽後直呼，「這真的很酷，我們現在主場連勝，加上球隊的狀態很好，每個人都拚盡全力想贏球。能有這樣的機會上場完成這一擊，真的很棒。」

康佛托本季出賽18場，有1轟、6打點，打擊率3成23，整體攻擊指數（OPS）為0.984。

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