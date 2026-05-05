網球》網協說明謝淑薇未獲邀金恩盃原因 慰留詹詠然任主帥一職

謝淑薇。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣網球女將謝淑薇今凌晨於社群媒體發文指出，去年曾接獲網球協會徵詢參加2025金恩盃意願，但今年卻未獲邀請。針對此爭議，網球協會表示，徵詢程序皆依據選訓辦法辦理。至於已經請辭教練的詹詠然，目前也獲得慰留，網協副理事長、同時也是四維體育推廣教育基金會董事長楊蔚萌則表達力挺。

針對前網球球后謝淑薇今日凌晨在臉書發文，去年她接獲網球協會徵詢參加2025金恩盃女網賽亞大一級參賽意願，今年卻未收到諮詢參賽信件，網球協會表示，去年謝淑薇是以全國單打排名第7資格獲得徵詢參賽意願，今年她已無單打排名，依據選訓辦法，協會先徵詢全國單打排名前8女將參賽意願，再召開選訓會議，依規定排名最高前三名並有參賽意願的選手為當然選手，年度帶隊教練可徵召二名選手，並經網協選訓會議通過。

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另外，獲選訓會議通過擔任今年金恩盃教練的詹詠然清晨宣布辭去教練一職，長期擔任金恩盃（前稱聯邦盃）組訓與出征任務的網協副理事長、同時也是四維體育推廣教育基金會董事長楊蔚萌表示，第一時間已向詹詠然強力慰留，並對詹詠然「能把決策的前因後果說明清楚，是個很好的做法，可讓不知情而有理性的人了解。」

楊董事長勉勵詹詠然，人生中雜音很多，年紀越大越要學會去篩除雜音，把握每個關鍵機會來證明自己的能力，才能成長，擺脫過去的包袱。楊董事長最後表示，他和四維集團會全力支持詹詠然，請詹詠然再堅持下去。

詹詠然。（資料照，詹詠然提供）

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